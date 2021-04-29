АМКУ выписал 775 млн штрафа всей энергоотрасли страны

Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины включая ТЭС и ТЭЦ и государственные Центрэнерго и Госуглупостач за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. По мнению АМКУ, это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.

Соответствующее решение комитет принял на заседании 29 апреля, сообщает издание "РБК-Украина".

Также комитет признал, что Министерство энергетики склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в Министерство.

Свое решение АМКУ мотивировал тем, что предприятия энергетического сектора в 2016 – первой половине 2019 года следовали рекомендациям Министерства энергетики Украины и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Министерством для государственных шахт.

Одновременно антимонопольное ведомство обвинило и основных покупателей угля по установленных Министерством ценах – то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн. Дела в отношении "Донбасэнерго" и Черниговской ТЭЦ вынесены в отдельные производства АМКУ.

Претензии комитета к угольным и генерирующим компаниям касаются периода 2016 – первой половины 2019 года, до запуска в Украине полноценного рынка электроэнергии. В тот период цена на уголь регламентировалась Министерством энергетики, а тариф для ТЭС и ТЭЦ рассчитывался решениями государственного регулятора НКРЭКУ.