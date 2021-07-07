АМКУ должен умерить аппетиты крупных агрохолдингов и остановить рост цен, – Сазонов

Стремительный рост цен на продукты питания в Украине – вина больших агрохолдингов, которые стремятся получить наживу и повышают цены даже там, где они должны снижаться благодаря государственной поддержке. Этими вопросами должен заняться Антимонопольный комитет, иначе рост цен на продукты не остановить.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов. Так, только за этот год подсолнечное масло подорожало почти вдвое. С начала года бутылка прибавила 20 гривен, и постоянно растет в цене. Также в лидерах по подорожанию – масло, курица и даже хлеб. Причем стоимость этих продуктов растет, хотя они должны подешеветь - ведь аграрии теперь меньше платят налогов, в частности на корма.

"НДС для аграриев был 20%, сделали 14%. Но мы не увидели падения цены, совершенно! Ни на зерно, ни на мясо, потому что зерно — это, всё-таки, корма. То есть, по идее, люди эти деньги оставляют себе в прибыли. А государство никак не пытается умерить аппетиты крупных агрохолдингов к наживе", — прокомментировал политолог Кирилл Сазонов.

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Он также добавил, что если Антимонопольный комитет не повлияет на агрохолдинги, то они, в принципе, будут устанавливать цену на продажу продуктов, какую захотят.

Напомним, недавно Госслужба статистики посчитала рентабельность разных отраслей экономики, и оказалось, что наиболее прибыльны в нашей стране сельское хозяйство, а также лесное и рыбное — 18,4%. В то время, как в промышленности рентабельность составляет всего 4%, в профессиональной, научной и технической деятельности — 2,4%.

Как известно, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%, то есть, рост прибыли вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник - около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы - 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривен, рапса - 6,6 миллиарда гривен, а также молока - 3,8 миллиарда гривен.