Альфа-Банк Украина оставит кэшбек по картам без изменений

Альфа-Банк Украина на данный момент не планирует вносить изменения в программу вознаграждений Cash’U CLUB. Об этом Обозревателю сообщили в пресс-службе банка.

С 01 декабря некоторые банки вносят изменения в свои программы по кэшбеку в связи со снижением комиссии интерчендж. Так, с 26 ноября международные платежные системы Visa и Masterсard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

В рамках программы лояльности Cash'U CLUB Альфа-Банк Украина выплачивает клиентам 0,5% кэшбека за покупки, оплаченные гаджетом (Apple Pay, Google Pay), повышенный кэшбек в отдельных категориях (от 2 до 7 категорий из 28 возможных), а также кэшбек от партнеров, и все они суммируются.

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Банк выделяет ТОП-5 категорий, которые используют клиенты: продукты; кафе и рестораны; аптеки; АЗС и транспорт. Кэшбек по ним варьируется от 1% до 5% в зависимости от карты, которую использует клиент - ставки по карте Caméléon и другим кредитным картам выше. При этом, максимальный кешбэк в ежемесячных категория банка достигает 10%

Также Альфа-Банк поощряет клиентов, которые пополняют карты через Sense SuperApp. В этом случае клиент получает 1% от суммы при переводе с любой карты банка Украины.