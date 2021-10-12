Альфа-Банк Украина и МХП запустили электронный документооборот

Альфа-Банк Украина и агроиндустриальный холдинг МХП полностью перешли на электронный документооборот между собой, в том числе по кредитным продуктам. Это позволило существенно сократить время как клиента, так и банка.

Альфа-Банк Украина и МХП обмениваются только электронными документами. Так, оформление гарантий, кредитов, валютообмен, осуществление зарплатно-карточных операций и т.д. производится в цифровом виде с электронной подписью. При этом все необходимые документы МХП принимаются банком также в электронном виде.

Стоит отметить, что в МХП уже около года продолжается глобальный проект по внедрению решений для перевода всех взаимодействий с партнерами и подрядчиками на полностью электронный документооборот.

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"До конца 2021 года МХП полностью откажется от бумаг в работе с договорами и другими документами, имеющих юридическое значение – они будут подписываться в цифровом виде с наложением электронной подписи. Поэтому мы рады, что Альфа-Банк стал одним из первых крупных партнеров, который поддержал нашу paperless-кампанию и призывает всех присоединиться к процессу внедрения paperless в Украине", – комментирует Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления, финансовый директор холдинга МХП.

"С конца прошлого года мы перевели более 1600 корпоративных клиентов на электронный документооборот, создав собственный аккредитованный центр сертификации электронных ключей, которые полностью интегрированы в систему дистанционного банковского обслуживания, – подчеркнула Лилия Лиманская, Вице-президент, Директор по работе с АПК и телекоммуникационными компаниями Альфа-Банка Украина. – МХП стал первым клиентом, с которым банк сотрудничает на условиях 100% paperless".

Переход на электронный документооборот между компаниями стал возможным благодаря общему курсу государства на цифровизацию. Ярким примером которого является активное развитие портала Дія по предоставлению доступа к электронным документам и различным сервисам.