Акциз на 'зеленую' энергию приведет к хищению госэнергокомпаний, – Тынный

В случае введения в Украине акцизного сбора на производство "зеленой" энергии развитие отрасли чистой энергетики остановится, при этом в государстве останется 90% устаревших и грязных энергопредприятий, которые еще больше будут разворовывать приближенные к власти лица.

Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, подчеркнув, что условия для ведения бизнеса в Украине для иностранных и национальных инвесторов невыносимы.

"Социалисты во власти хотят воровать деньги "зеленых" инвесторов в зеленую энергетику. Когда кто-то думает, что иностранным инвесторам будет лучше, то на самом деле нет. Потому что была изъята определенная гарантия с закона о защите иностранных инвестиций. Поэтому надеяться на то, что в Украине будет идти обновление производственной базы, не стоит ", - сказал Тынный.

По его словам, в Украине уровень износа мощностей производства электроэнергии достигает почти 90%.

"Вот в этом году почему так власть спешит достроить запорожские мосты? Потому что Днепрогэсу 90 лет и дамбу надо ремонтировать. Атомные электростанции почти все отработали свой ресурс. Все, что связано с государственной энергетикой, это всегда кража. Поэтому и привлекали частных инвесторов , чтобы строить новую чистую возобновляемую энергетику, но социалисты во власти – это беда. Они всегда один раз воруют и никогда не останавливаются ", - подчеркнул соучредитель УАВЕ.

Он напомнил, что из-за долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики в стране наблюдается отток иностранных инвестиций, который в случае противоправного со стороны государства введение акциза на зеленую энергию только усилится.

"В августе прошлого года, когда было достигнуто тяжелый компромисс, было проголосовано изменения в закон Украины об альтернативных источниках энергии. И там статья 9.4 – это и была такой оговоркой об отсутствии дальнейших изменений законодательства. Но сразу через полгода решили поднимать (давление акцизным сбором – ред.), - отметил Тынный.