Акционеры "Мотор Сичи" назвали состав нового набсовета, за который будут голосовать 31 января

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Акционеры 'Мотор Сичи' назвали состав нового набсовета, за который будут голосовать 31 января

На веб-сайте внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич", назначенного на 31 января 2021 года, обнародован предложенный к голосованию состав нового наблюдательного совета компании. Как сообщалось ранее, срок полномочий действующего набсовета истек 30 марта 2020 года.

Как видно из текста бюллетеня для голосования, в набсовет ПАО "Мотор Сич" войдут 9 человек, включая 3 независимых директоров. Остальные предложенные кандидатуры выдвинуты акционерами компании, сообщают "Українські новини".

Украину в новом набсовете "Мотор Сичи" будет представлять лично Александр Ярославский, владелец и президент DCН. Компания МС-4, относящаяся к DCH, является одним из миноритарных акционеров предприятия. Ярославский имеет колоссальный опыт создания и развития компаний различной отраслевой принадлежности, в том числе Харьковского тракторного завода, рудника "Сухая Балка", Днепровского металлургического завода. В Харькове по инициативе бизнесмена силами DCH к Евро-2012 был построен новый современный аэропорт, а в настоящее время Ярославский является частным инвестором строительства международного аэропорта в Днипре. От DCH в состав набсовета "Мотор Сичи" также войдут представители руководства управляющей компании группы Артем Александров и Александр Черный, имеющие многолетний опыт работы в органах корпоративного управления различных компаний.

Еще 3 кандидата в набсовет "Мотор Сичи" представляют интересы ее китайских акционеров - компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Их возглавит лично бенефициар Skyrizon Ван Цзин, известный международный инвестор, в свое время инициировавший сотрудничество китайских инвесторов с ПАО "Мотор Сич". Кроме него, китайские акционеры предприятия делегируют в набсовет Ду Тао, президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, долгие годы работающего в авиационной индустрии. А также Ван Мен - директора по проектированию авиационной двигателестроительной компании Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), выпускницу Кембриджского университета.

В качестве независимых директоров, не имеющих акций "Мотор Сичи" акционерам предложены Олег Соловьев, доктор технических наук, имеющий профильное авиационное образование и опыт работы в отрасли (ГП "Чугуевский авиазавод"). А также Ван Чжэн - на протяжении 5 лет являющийся секретарем Совета директоров Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd и Дмитрий Танасийчук, окончивший Shanghai Fudan University и располагающий значительным опытом внешнеэкономической деятельности в индустриальной сфере.

Как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", поддержали акционеры, суммарно владеющие свыше 80% акций компании. Среди вопросов повестки смена набсовета, который в настоящее время сформирован бывшим собственником двигателестроительного завода Вячеславом Богуслаевым. Согласно заявлениям китайских инвесторов их на протяжении почти 5 лет не допускают к управлению ПАО "Мотор Сич": действующий набсовет игнорирует обращения акционеров о проведении общего собрания, хищения на заводе стали поводом для возбуждения ряда уголовных дел почти на полмиллиарда гривен. Это наносит прямой ущерб как самому заводу, так и его коллективу - за последние годы менеджеры Богуслаева уволили с "Мотор Сичи" около 10 тыс. сотрудников.

"Мотор Сич"