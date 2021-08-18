Агробароны грабят украинцев при молчаливой поддержке АМКУ, – Кушнирук

Агрохолдинги беспощадно грабят украинских граждан, продавая масло по цене значительно выше, чем в Европе, и это происходит с молчаливого согласия Антимонопольного комитета.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Я купил подсолнечное масло "Олейна" в бутыле на 850 мл в 61,8 грн. То есть, литр этого масла в Украине, в Киеве в продуктовом магазине стоит 72,7 грн, или 2,3 евро. Следует напомнить, что Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Почти 50 процентов международного рынка подсолнечного масла обеспечивается именно Украиной. И при этом ее стоимость в Украине выше, чем в магазинах стран ЕС", – написал Кушнирук.

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В частности, он отметил, что стоимость подсолнечного масла в онлайн-магазинах Берлина составляет 1,99 евро и даже 1,39 евро за литр. По его мнению, обоснованность такой высокой цены на украинское масло в отечественных магазинах вызывает много вопросов.

"По обычной экономической логике в украинских магазинах она должна стоить дешевле, чем в странах ЕС. Потому, по меньшей мере, нет расходов перевозки морским транспортом. Кроме того, масштаб цен в странах ЕС значительно выше. Зарплаты работников в той же Германии во много раз выше, чем в Украине. Поэтому расходы на реализацию подсолнечного масла в Украине обойдутся значительно дешевле", – отметил Кушнирук.

По его мнению, ситуация объясняется сговором производителей масла, которые таким образом зарабатывают на обычных украинцах сверхприбыли.

"Очевидно, что речь идет о циничном картельном сговоре производителей подсолнечного масла. Также к этому могут быть причастны торговые сети, но исключительно по договоренностям с производителями. Итак, мы являемся свидетелями циничного ограбления украинских граждан, которое осуществляется при молчаливом согласии Антимонопольного комитета (АМКУ)", – считает Кушнирук.

По его словам, такого грубого ограбления и наглости чиновников по отношению к собственным гражданам не было даже во времена президентства Януковича. Причина – в мощном аграрном лобби в Верховной Раде, которое проталкивает выгодные для агроолигархов условия, а также снижение НДС на сырье до 14%, чего нет ни в одной европейской стране.

Как известно, по данным Госслужбы статистики последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар – более чем на 70%, мука – на 21,5%, яйца – на 33%, макароны – на 20,7%, "мясопродукты подорожали на 10,5%.

Ранее политолог Кирилл Сазонов обвинил аграрных производителей в том, что несмотря на снижение НДС украинцы не увидели снижение цен на продукты – ни на зерно, ни на мясо.

Напомним, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Таким образом, рост прибыли аграрных олигархов вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник – около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы – 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно – 11,9 миллиарда гривен, рапса – 6,6 миллиарда гривен, а также молока – 3 8 миллиарда гривен.