Аграрии призвали УЗ решить проблему с дефицитом локомотивов

Укрзалізниця должна решить в первую очередь проблему нехватки локомотивов, а не списывать пригодные к эксплуатации вагоны и закупать новые. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Очень большие проблемы. Они связаны с дефицитом тяги. То есть нет локомотивов. И это та самая проблема, которая была еще 4 года назад с вагонами, когда нельзя было иметь частные вагоны, это только должны были быть государственные, дефицит которых был большой", – рассказал Козаченко.

По его мнению, если сейчас УЗ примет решение о списании более 50 тысяч железнодорожных вагонов по возрасту, это приведет к большим проблемам на рынке перевозок, ведь закупить такое же количество новых вагонов взамен списанных средств у компании нет. Эксперт считает, что выходом из ситуации должен быть допуск частной тяги на железную дорогу, что создаст конкуренцию на рынке перевозок и повысит эффективность работы железной дороги.

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"К сожалению, категорически отказывается "Укрзалізниця" разрешить иметь частную тягу", – констатировал Козаченко.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В то же время, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав Укрзалізниці нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.