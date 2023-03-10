150 млн грн налогов и более 100 млн грн на ВСУ и благотворительность - ConcordBank подвел итоги 2022 года

Частный украинский банк ConcordBank перешел в категорию крупных налогоплательщиков, уплатив в 2022 году более 151 млн грн налогов и сборов. Еще 104 млн грн финансовое учреждение пожертвовало на нужды ВСУ и благотворительные проекты, сообщает председатель Правления банка Юрий Задоя.

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По словам председателя правления ConcordBank, значительную часть прибыли за прошлый финансовый год банк направил на поддержку ВСУ. Благодаря этому банк смог выполнить 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и тому подобное.

"Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли. За год полномасштабного вторжения ConcordBank перечислил на благотворительные проекты для защиты Украины и поддержки ВСУ более 104 млн грн", - сказал Юрий Задоя.

Он отметил, что за 2022 год банк пополнил государственный бюджет более чем на 151 млн грн: 141 млн грн составили налоги и почти 10,7 млн грн обязательных взносов и сборов. В результате ConcordBank перешел с учета обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков.

"Для нас это также маркер успешности. Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт" важно держать", - добавил Задоя.

Напомним, ранее ConcordBank профинансировал для Сил ТрО изготовление крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, помог приобрел два украинских БПЛА "Колдун", а также "Кажан".

В 2022 году ConcordBank вошел в рейтинг "25 ведущих банков Украины во время войны" (Financial Club).