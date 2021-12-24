11 приютов для животных получили помощь в рамках проекта EVA и Happy Paw

Линия магазинов EVA и фонд Happy Paw провели новогоднюю благотворительную акцию помощи приютам для животных. В рамках проекта на сайте Happy Paw был объявлен сбор 160 тысяч гривен. Каждый мог присоединиться к благотворительной акции и перевести деньги, а когда необходимую сумму удалось собрать, EVA удвоила ее до 320 тысяч гривен.

Так EVA поступает уже второй год подряд: отказывается от дорогих новогодних подарков партнерам в пользу четырехлапых, у которых нет собственного дома и хозяев. Сэкономленные средства передаются на помощь приютам, а партнеры EVA становятся настоящими благотворителями, получают символические сувениры и открытки с благодарностью и рассказом о проекте.

"Приюты для животных в Украине очень нуждаются в помощи. Помещения и территории этих заведений необходимо постоянно обновлять и утеплять, чтобы создать хорошие условия содержания. Сил и ресурсов работников приютов и добровольцев не всегда хватает. Уже второй год мы перечисляем средства, запланированные на новогодние подарки партнерам, на нужды приютов. И так же снова к нам присоединились небезразличные люди со всей Украины. Мы очень благодарны всем, кто поддержал нашу инициативу", — прокомментировала Александра Гнатик, руководитель PR-направления линии магазинов EVA.

Видео дня

В этом году на средства, собранные в рамках проекта, планировалось оказать помощь девяти приютам, которые заботятся о бездомных животных, закупить для них будки, строительные материалы и другие необходимые вещи. Но новогодние чудеса потому и чудеса, что не имеют определенного лимита. После завершения основной части проекта по инициативе фонда Happy Paw сбор средств был продлен до Дня святого Николая. Таким образом, благотворители, не успевшие присоединиться к инициативе раньше или решившие сделать это повторно, помогли собрать еще 13 000 грн, а помощь в результате получили не 9, а 11 приютов.

"Мы очень благодарны национальной сети магазинов EVA за доверие и выбор фонда Happy Paw для сотрудничества. Благодаря этой замечательной рождественской акции удалось привлечь 1 885 благотворителей, а на собранные средства — закупить и передать хозяйственные товары для 11 приютов по всей Украине. Для любого приюта главная и ежедневная задача — прокормить животных, поэтому на хозяйственные нужды у них не хватает своих возможностей, ресурсов и средств. Именно поэтому мы направили помощь

на обеспечение тепла, сухости и комфортного проживания животным — ведь это значительные финансовые расходы, которые всегда остаются актуальными для приютов, особенно в зимний период", — отметила Ольга Спектор, основатель фонда Happy Paw.

В этом году помощь получили приюты:

"Бим" (г. Кропивницкий) — 15 будок для животных на сумму 45 000 грн. "Счастливый Пес" (г. Кропивницкий) — 5 будок, сетка для вольеров на сумму 45 000 грн. "Окно в жизнь" (с. Диевка, Днепровская обл.) — клетки для маленьких котят, металлочерепица и краска для будок на сумму 28 000 грн. "Шанс" (г. Запорожье) — 11 будок, сетка для вольеров, резиновые шланги, оцинкованные ведра для благоустройства территории и помещений на сумму более 43 000 грн. ОО "Возрождение" (г. Обухов, Киевская обл.) — строительные материалы (брусья, решетки, шифер, доски и саморезы для проведения ремонтных работ в вольерах для собак и улучшение условий их пребывания) на сумму почти 45 000 грн. "Дом, где живет любовь" (ОО "Фатум") (г. Николаев) — сетка для вольеров, торфобрикеты и дрова для отопления помещений на сумму 27 000 грн. "Спаси жизнь" (г. Хмельницкий) — пластиковое окно, электрический обогреватель на сумму 6 000 грн.

"Степь" (г. Броды, Львовская обл.) — бетоносмеситель, тачки для благоустройства территории, 10 клеток для временного пребывания собак на сумму 32 000 грн. "Друг" (г. Днепр) — шифер, минеральная вата, краска, лак, ОSB-плиты для ремонта и обновления помещений на сумму более 35 000 грн. "Бест Френд" (с. Фасова, Киевская обл.) — 90 алюминиевых тазов для приготовления и фасовки пищи. На сумму приблизительно 13 000 грн. "Мокрые носы" (г. Полтава) — метлы и швабры для уборки территорий и помещений на сумму более 4 000 грн.

Детальный отчет закупок и расходов будут опубликованы на веб-страницах Happy Paw и EVA в конце января 2022 года.