'Заберите руки от городов': Филатов прокомментировал идею изъять у Днепра 3,3 млрд, которая оставит город без денег на восстановление после обстрелов

Перед принятием госбюджета на следующий год в правительстве хотят забрать почти 200 громад миллиарды гривен доходов.

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Мэр Днепра Борис Филатов назвал это попыткой получить новые рычаги политического влияния и рассказал, какие последствия она может иметь непосредственно для города.

В новом выпуске своей авторской программы он объяснил, что изъятыми средствами хотят пополнить дополнительную дотацию – несмотря на то, что она и без того имеет ресурсов даже больше, чем было запланировано в бюджете текущего года. Громады же подпишут под политические обязательства, а дальше деньги будут распределять в так называемом "ручном" режиме, замечает Филатов.

"Для уважаемых днепрян я объясню одну простую вещь. Смотрите, если того, о чем я сейчас вам рассказал, не произойдет, так что мы отстояли свое. Если же произойдет, то не говорите, что я вас не предупреждал. И в этом случае с вопросами ликвидации последствий прилетов вам придется ходить уже под стены здания правительства", – подчеркнул мэр Днепра.