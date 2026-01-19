Около 30 изобретений по экологии, технологиям, видению будущего, помощи людям и развитию общества. В учреждениях внешкольного образования Днепра отметили Всемирный день ребенка-изобретателя. Этот день ежегодно отмечают во всем мире 17 января.

"Ко Дню изобретателя мы решили организовать выставку детских проектов "Мир глазами юных изобретателей". Здесь дети представляют собственные поделки, проекты и изобретения, которые могут улучшить жизнь человечества. Наши юные изобретатели – это одаренные дети, которые показывают высокие результаты на всеукраинском и международном уровне. Они стали лауреатами премии Кабинета министров Украины по развитию государства. Сейчас изобретательские кружки и воспитанники учреждений внешкольного образования Днепра отмечены золотыми и платиновыми медалями на международных конкурсах. Они достойно прославляют наш город, и мы гордимся их достижениями. Поэтому сегодня творчество и изобретательность – это основные направления работы наших заведений", – отметила заместитель директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского горсовета Татьяна Журова.

Презентовал два своих изобретения на выставке 17-летний Георгий. Уже 5 лет он посещает кружки радиоэлектроники и астрономии в Центре развития детей и молодежи "СтартУм" Днепровского горсовета. Парень говорит, что всегда интересовался наукой и сейчас хочет связать с этим свою жизнь.

"Первый проект – это мобильная система измерения радиации. Обычно у нас в Украине используют стационарные пункты радиационного мониторинга, которые измеряют данные только в одном месте. Я создал устройство, которое устанавливается на транспорт и во время его движения он в реальном времени передает данные, которые появляются также на сайте. Любой пользователь сможет зайти и посмотреть уровень радиации в своей местности. Второе мое изобретение – позволяет решить проблему микропластика, с которым мы сталкиваемся везде. Я создал проект, который нейтрализует этот пластик электрохимическим методом", – рассказывает юный изобретатель Георгий Бут.

Георгий уже представлял другие свои проекты на всеукраинском и международном конкурсе.

"Я был в Киеве на финале всеукраинского соревнования "InfoMаtrix" и получил там платиновую медаль. Благодаря этому я стал частью всеукраинской команды, которая дальше уже участвовала в международном соревновании, которое проходило в Бухаресте. Там мы получили золотую медаль. Это было очень волнительно. Я горжусь своими достижениями и буду работать дальше", – добавляет Георгий Бут.

Принял участие в выставке "Мир глазами юных изобретателей" и 7-летний Лев. Мальчик увлекается астрономией и игрой на бандуре, поэтому представил проект, который соединил эти увлечения.

"Когда я смотрю на звездное небо, то мне кажется, что оно звучит. Поэтому я захотел исполнить мелодию созвездий, чтобы люди услышали, как звучит Южный крест, Персей, Лебедь, Скорпион и Орион. В общем на кружок астрономии я хожу уже 2 года и уже очень много знаю о звездах, космосе и планетах", – говорит Лев Мазепа.

"Для того, чтобы дети сделали какое-то изобретение и были готовы его отстаивать, а также доказывать, что именно это необходимо человечеству, они должны пройти очень долгий и сложный путь. Никто из них не рождается с паяльником в руках. Они плодотворно работают и учатся с нуля. Путь юных изобретателей очень длинный, очень сложный, но очень интересный. И наша задача, как руководителей, дать им знания и возможность развиваться, порой ошибаться, но все равно побеждать", – говорит руководитель кружка астрономии и информационных технологий КЗПО "Центр развития детей и молодежи "СтартУм" Днепровского городского совета Ольга Шибка.