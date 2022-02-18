Вместо зарослей и мусора: на Слобожанском проспекте Днепра возведут мощный спортивный центр

Спортивная арена, рассчитанная на 10 тысяч зрителей, появится на проспекте Слобожанском в Днепре. Её вместимость и функциональность позволит принимать не только состязания местного уровня, но и турниры международного класса по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, теннису и другим видам спорта.

Планируется, что помимо спортивных мероприятий в основном зале спорткомплекса для днепрян будут проводить праздники и концерты. В данный момент идут работы по проектированию объекта, пишет dpchas.

Возводить многофункциональный спортивно-зрелищный центр будут в рамках программы Президента "Большая стройка". Под его строительство уже выделили 6 гектаров земли в районе парка "Дружбы народов". На пяти этажах спорткомплекса общей площадью 32 785 квадратных метров разместятся игровые залы, санузлы для болельщиков, тренерские комнаты, раздевалки для спортсменов, конференц-залы, медпункты и подсобные помещения.

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Прилегающая территория также не останется без внимания. Проектом должны предусмотреть озеленение с автоматическим поливом, лавочки и урны для посетителей, внешнее и декоративное освещение.