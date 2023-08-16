Власти Днепра напомнили ВР и Кабмину об обязательстве компенсировать разницу в тарифах за тепловую энергию

16 августа во время 40-й очередной сессии горсовета Днепра депутаты приняли обращение в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины. В документе призывают правительство выполнить свое обязательство согласно совместному меморандуму с городскими головами, заключенному еще в 2021 году, а также ввиду действия в стране военного положения.

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Речь идет о фиксированной цене на тепловую энергию для людей, которая должна воздерживаться благодаря возмещению коммунальным теплопоставщикам разницы в тарифах из центрального бюджета.

В течение двух прошлых отопительных сезонов мэрия Днепра делала все необходимое, чтобы суммы в платежках горожан не росли. Впрочем, Кабмин со своей стороны не выполнил взятые обязательства по компенсации задолженности по разнице в тарифах на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению. Как следствие – задолженность перед городским "Теплоэнерго" за первое полугодие 2023 составляет более 85 млн грн.

"Отсутствие финансирования Коммунального предприятия "Теплоэнерго" Днепровского городского совета по погашению задолженности по разнице в тарифах создает угрожающие условия для срыва подготовки, начала и прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов", – отмечается в депутатском обращении.