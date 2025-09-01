В Украине стартовал новый учебный год: какие изменения произошли в школах Днепра

Сегодня в Днепре гимназии и лицеи начали новый учебный год. Перед этим учебные заведения прошли тщательную подготовку, чтобы встретить учеников после летних каникул. Директора и учителя работали над организацией образовательного процесса, учитывая нынешние нововведения.

Видео дня

Формы обучения и укрытия

В городе функционирует 154 коммунальные школы. По словам Светланы Клявченко, заместителя начальника управления среднего образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета, 83% родителей выбрали очный формат обучения.

"Формат обучения зависит от вместимости укрытий – это или смешанный режим, или дистанционные классы. Очное обучение организовано только в школах, которые имеют простейшие укрытия, сейчас их – 121. Если укрытие рассчитано не на всех учеников, обучение происходит неделю через неделю или в две смены. Кроме того, в городе утвержден план размещения всех детей: школы без укрытий прикреплены к другим заведениям, а там, где это далеко, организуют подвоз. Главная задача – обеспечить равный доступ каждого ребенка к образованию", – сказала Светлана Клявченко.

В этом году 11% детей будут учиться дистанционно, еще 6% – индивидуально.

Сколько школьников учатся в городе

Из-за войны и миграции в Днепре сократилось количество школьников.

"По сравнению с прошлым годом мы потеряли около 4 700 детей из-за войны и миграции. Уменьшилось и количество первоклассников – в этом году их примерно на 800 меньше, чем в прошлом году, всего около 6 200. А вот количество десятиклассников осталось на уровне прошлого года", – отмечала Светлана Клявченко.

Новые предметы и группы продленного дня

В старших классах в этом году начнут работать центры для изучения предмета "Защита Украины". Их обустроили в 10 заведениях, где создали специальные кабинеты.

Для младших школьников также есть нововведения: в 2025-2026 учебном году возобновляют работу групп продленного дня для учащихся 1-4 классов. Они будут работать до шести часов после завершения уроков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре впервые с начала войны заработают группы продленного дня.