В рейтинге оценки местной власти Днепр обошел Киев, Одессу и Запорожье

Жители Днепропетровска довольны городской властью и доверяют ей больше, чем киевляне, одесситы и запорожцы. Об этом стало известно из результатов всеукраинского муниципального опроса, проведенного в мае-июне этого года в 24 городах Украины.

Международный республиканский институт (МРИ) в Украине совместно с Социологической группой "Рейтинг" провел седьмой Всеукраинский муниципальный опрос в 24 городах, чтобы оценить удовлетворенность жителей городов качеством услуг, отношение к органам власти и влияние пандемии коронавируса. В период с 12 мая по 3 июня 2021 годав Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области специалисты опросили 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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Опрос демонстрирует высокий уровень доверия к деятельности местной власти. В нескольких регионах граждане очень одобряют управления городом. Большинство граждан в 11 городах убеждены, что их город движется в правильном направлении. Жители отмечают высокое качество и местных услуг и удовлетворенность действиями местной власти.

Больше всего довольны общим состоянием дел в городе жители Хмельницкого, Винницы, Чернигова, Тернополя и Ивано-Франковска. Днепр по этому показателю занимает 13-е место, опередив Киев, Запорожье и Одессу. Большинство днепрян положительно оценивают развитие города (47%), тогда как 24% опрошенных считают, что дела идут не в нужном направлении.

Опрос также продемонстрировал достаточно высокую оценку жителями Днепра деятельности городского головы и городского совета. По этому показателю Днепр занял десятое место, опередив Харьков, Львов, Киев и Одессу. По данным опроса, городскому голове в Днепре положительную оценку дают 60% жителей, а местной власти в целом – 54% опрошенных.

Рейтинг также обработал данные и оценил отношение горожан к вакцинации. Более 50% взрослых во всех опрошенных городах считают пандемию коронавируса серьезной угрозой, особенно для собственного здоровья и их семей. При этом во многих городах нежелающих вакцинироваться больше, чем желающих. В таких городах, как Львов, Винница и Сумы, отмечается относительно высокий уровень желающих получить вакцину, тогда как в Мариуполе, Одессе, Днепре и Запорожье – наоборот.

Как правило, меньше колеблются старшие лица и мужчины, а также те, кто выше оценивает качество медицинских услуг. Среди основных причин нежелания вакцинироваться – страх побочных эффектов и недоверие к эффективности вакцины. А среди желающих сделать прививку большинство выбрали бы вакцину, изготовленную в США или ЕС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел теракт: посреди улицы взорвалось авто, погибли спикер ГСНС и ветеран АТО.