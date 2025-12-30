В приложении 'єДніпро' запустили персонализированные графики отключения света

Мобильное приложение "єДніпро" продолжают развивать как единую цифровую платформу для жителей, обеспечивая доступ к городским сервисам, оперативное информирование и удобное взаимодействие с городом. Теперь в "єДніпро" появился новый сервис – персонализированные графики отключения электроэнергии для конкретной группы с автоматическими push-уведомлениями. Новый функционал стал ответом на многочисленные обращения жителей и особенно актуален в условиях постоянных изменений графиков обесточиваний.

"Сервис позволяет пользователям получать актуальную информацию в соответствии с собственной локации. Для этого необходимо добавить адрес, например "дом" или "работа", и выбрать свою группу отключений. После этого вся информация о запланированных обесточиваниях отображается в одном месте – нет необходимости искать данные в чатах или на сторонних сайтах. За 10 минут до запланированного отключения электроэнергии приложение отправляет автоматическое push-уведомление. Это позволяет жителям заблаговременно подготовиться — завершить рабочие процессы, сохранить важные данные или подзарядить необходимые устройства", – отметила во время брифинга 30 декабря заместитель директора по организационным вопросам КП "єДніпро" София Прилипко.

По ее словам, сейчас персонализированные графики доступны для потребителей оператора ДТЭК. В ближайшее время сервис будет расширен и для пользователей ЦЕК.

"По состоянию на декабрь 2025 года мобильным приложением "єДніпро" пользуются более 143 тысяч жителей. Внедрение сервиса графиков отключения электроэнергии стало одним из самых ожидаемых обновлений — соответствующие запросы неоднократно поступали от жителей города", – добавила София Прилипко.

Новый сервис доступен на главной странице приложения "єДніпро", а также в специальном сервисе "Графики отключения света". Информация обновляется в соответствии с изменениями официальных графиков операторов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение до последней версии в AppStore или в Google Play.

App Store: https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

Google Play: https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-