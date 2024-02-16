В Приднепровске после обстрела России возобновили подачу отопления

В Днепре жителям жилмассива Приднепровск возобновили отопление, пропавшее в результате очередных ракетных обстрелов РФ в ночь на 13 февраля. В первые сутки после удара людям вернули водоснабжение, а для подачи тепла на жилмассив Солнечный и часть левого берега город запустил резервную котельную.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Благодарен энергетикам и коммунальным службам за их сверхусилия в преодолении этого кризиса. И также – большое спасибо областной военной администрации и ее руководителю Сергею Лысаку за действенное сотрудничество", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны, руководитель Днепрова Лысак добавил, что Приднепровск стал жилмассивом, который в городе больше всего пострадал от тогдашней российской атаки: "Ремонтники работали без остановки. Постепенно отопление вернули в дома. Уже прогреваются классы в школах и больница".

Ожидается, что уже с понедельника школы № 129, 136, 98, 11, 27 и УВК №57, которые были переведены на дистанционное обучение, вернутся к нормальной работе. Филиал 16-й больницы также будет работать по-прежнему.