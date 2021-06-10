В эти выходные в Днепре будут работать 12 центров вакцинации: где можно сделать прививку от COVID-19

В эти выходные в Днепре будут работать 12 центров массовой вакцинации во всех районах города – там можно сделать прививку от COVID-19. Прийти могут все, кто записан в лист ожидания через приложение "Дія". При себе необходимо иметь: мобильный телефон, распечатанную декларацию с семейным врачом или паспорт и идентификационный номер.

Чтобы не ждать в очереди, с 11 июня можно записаться на точное время на сайте https://likari.in.ua/.

Центры массовой вакцинации будут работать 12 июня с 10:00 до 17:00 и 13 июня с 10:00 до 16:00 по адресам:

Шевченковский район

- ул. Паникахи, 53 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 3" ДГС)

- просп. Б. Хмельницкого, 19 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 2" ДГС)

Соборный район

- ул. Ломаная, 4 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 4" ДГС)

Центральный район

- ул. Столярова, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 1" ДГС)

Чечеловский район

- ул. Краснопольская, 6-Б (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 7" ДГС)

Новокодацький район

- ул. Б. Диевская, 111 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 5" ДГС)

- ул. Караваева, 68 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 6" ДГС)

- ул. Футбольная, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 12" ДГС)

Работать 12 и 13 июня с 10:00 до 15:00 будут:

Амур-Нижнеднепровский район

- ул. С. Ковалевской, 53-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 8" ДГС)

- ул. Высоцкого, 2-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11" ДГС)

Индустриальный район

- ул. Батумская, 13-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 9" ДГС)

Самарский район

- ул. 20-летия Победы, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 10" ДГС)