В эти выходные в Днепре будут работать 12 центров вакцинации: где можно сделать прививку от COVID-19
В эти выходные в Днепре будут работать 12 центров массовой вакцинации во всех районах города – там можно сделать прививку от COVID-19. Прийти могут все, кто записан в лист ожидания через приложение "Дія". При себе необходимо иметь: мобильный телефон, распечатанную декларацию с семейным врачом или паспорт и идентификационный номер.
Чтобы не ждать в очереди, с 11 июня можно записаться на точное время на сайте https://likari.in.ua/.
Центры массовой вакцинации будут работать 12 июня с 10:00 до 17:00 и 13 июня с 10:00 до 16:00 по адресам:
Шевченковский район
- ул. Паникахи, 53 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 3" ДГС)
- просп. Б. Хмельницкого, 19 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 2" ДГС)
Соборный район
- ул. Ломаная, 4 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 4" ДГС)
Центральный район
- ул. Столярова, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 1" ДГС)
Чечеловский район
- ул. Краснопольская, 6-Б (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 7" ДГС)
Новокодацький район
- ул. Б. Диевская, 111 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 5" ДГС)
- ул. Караваева, 68 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 6" ДГС)
- ул. Футбольная, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 12" ДГС)
Работать 12 и 13 июня с 10:00 до 15:00 будут:
Амур-Нижнеднепровский район
- ул. С. Ковалевской, 53-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 8" ДГС)
- ул. Высоцкого, 2-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11" ДГС)
Индустриальный район
- ул. Батумская, 13-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 9" ДГС)
Самарский район
- ул. 20-летия Победы, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 10" ДГС)