В 'Dnipro triathlon fest' приняло участие рекордное количество спортсменов-любителей, самому старшему – более 60 лет

В Днепре продолжается юбилейный десятый фестиваль триатлона. Среди участников-любителей дистанции покоряют около 350 атлетов. Организаторы называют такое количество рекордным. Самому старшему участнику спринтерской дистанции больше 60 лет.

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Спортсмен Андрей приехал в Днепр из Запорожья. Рассказывает: в спорте с детства – плавание, легкая атлетика, мультиспорт. "В подобных соревнованиях участвую уже давно. Но в "Dnipro triathlon fest" – впервые. Здесь все нормально. Организацией все довольны", – сказал мужчина.

Старт любительской гонке дал городской голова Днепра Борис Филатов.

"Такого спортивного праздника действительно не хватало. Я скажу традиционно: прежде всего – следите за состоянием здоровья, берегите себя. И удачи всем!" – сказал мэр и дал символический выстрел из стартового пистолета.

"Dnipro triathlon fest" стал первым столь масштабным спортивным событием за последние полтора года. Поэтому к противоэпидемическим мерам здесь подошли серьезно.

Как известно, двухдневный фестиваль в Днепре является также этапом Кубка Европы по триатлону. Среди профессионалов здесь соревнуются около сотни атлетов из 25 стран мира. Надлежащую организацию международного спортивного события признали также в Европейском союзе триатлонистов.

Информацию по перекрытию движения и изменений в работе автобусного и электротранспорта можно узнать здесь.