В днепровских детсадах устанавливают солнечные станции для автономного электроснабжения

В коммунальном учреждении дошкольного образования №200 на Победе заработала солнечная электростанция. Система способна обеспечивать все заведение электроэнергией в течение семи часов в случае отключения централизованного снабжения.

Заведение начало работу 1 ноября 2023 года. По словам директора Инны Семенко, в детсаду оборудовано современное укрытие со всем необходимым для безопасного пребывания детей во время воздушных тревог. Помещение имеет отопление и санитарные комнаты. Благодаря автономному электроснабжению от солнечных батарей дети будут иметь комфортные условия даже при отсутствии централизованного электричества.

Городские власти системно внедряют альтернативные источники энергии в дошкольных учреждениях Днепра. По информации заведующей сектором дошкольного образования Елены Буряк, сейчас солнечные станции функционируют в семи детсадах города. До конца года запланировано оборудовать такими системами еще 20 учреждений дошкольного образования.

Установка автономных источников электроснабжения в дошкольных учреждениях проводится с целью обеспечения их стабильной работы в условиях возможных отключений электроэнергии.