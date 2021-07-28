В Днепре женщина с ребенком упала в заболоченную реку: малыш едва не погиб

На левом берегу Днепра женщина с коляской, в которой находился ее семимесячный ребенок, провалилась в канал Гнилокиш. Малыша и маму из воды спасли прохожие.

Место ЧП находится напротив пешеходного перехода по улице Отечественной. Инцидент произошел 26 июля, о нем пострадавшая Елена написала в Facebook-сообществе "Амур.Дніпро", попросив свидетелей поделиться кадрами.

Известно, что днепрянка пыталась переехать высокий бордюр коляской, но не смогла. Она развернула ее, оступилась назад и упала спиной вниз. В зацветший канал женщина провалилась по шею.

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На помощь кинулся водитель маршрутки, которая проезжала мимо. Мужчина пригнул в воду и вытащил коляску. Потерпевшая Елена в соцсетях написала, что ее ребенок едва не погиб – малыша спасло то, что он был пристегнут.

Женщина попросила свидетелей инцидента, которые могли снимать это на камеру, предоставить фото или видео. Она собралась обращаться к местным властям с просьбой установить ограждения возле опасного места.

"Подскажите, куда обращаться, чтобы поставили заграждение возле речки Гнилокиш напротив пешеходного перехода на Отечественной? Сегодня меня с семимесячным ребенком с коляской доставали из этого болота очевидцы. Если кто снимал, пришлите", – попросила Елена.

В пресс-службе Днепровского горсовета заявили, что на днях начнут работы по ограждению участка, передает "Информатор". По словам главы администрации Амур-Нижнеднепровский района Руслана Вишневецкого, там намерены установить постоянный металлический забор, "предупреждающий возможные инциденты".

С городского бюджета на это выделят деньги, предусмотренные для установки аварийных ограждений после дорожных аварий. Также рядом пообещали сделать пешеходный переход.

"Наше місто" добавляет, что речка Гнилокиш является главным каналом Амур-Нижнеднепровского района, через который дождевая вода выводится в реку Днепр. Большинство расположенных там сооружений построены еще во время застройки района 50-60 лет назад. Эта бетонная конструкция – мостик, через который люди переходят. Когда случился инцидент с Еленой и ее ребенком, на место выехали представители районной администрации вместе с коммунальщиками, обследовали эту местность и действительно запланировали установку ограждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа в Днепре смертельно травмировался 4-летний ребенок. Мальчик поскользнулся, играя в фонтане, упал и получил серьезные травмы.