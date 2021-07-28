В Днепре женщина с ребенком упала в заболоченную реку: малыш едва не погиб

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Днепр
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В Днепре женщина с ребенком упала в заболоченную реку: малыш едва не погиб

На левом берегу Днепра женщина с коляской, в которой находился ее семимесячный ребенок, провалилась в канал Гнилокиш. Малыша и маму из воды спасли прохожие.

Место ЧП находится напротив пешеходного перехода по улице Отечественной. Инцидент произошел 26 июля, о нем пострадавшая Елена написала в Facebook-сообществе "Амур.Дніпро", попросив свидетелей поделиться кадрами.

Известно, что днепрянка пыталась переехать высокий бордюр коляской, но не смогла. Она развернула ее, оступилась назад и упала спиной вниз. В зацветший канал женщина провалилась по шею.

Место инцидента
Видео дня

На помощь кинулся водитель маршрутки, которая проезжала мимо. Мужчина пригнул в воду и вытащил коляску. Потерпевшая Елена в соцсетях написала, что ее ребенок едва не погиб – малыша спасло то, что он был пристегнут.

Река Гнилокиш в Днепре

Женщина попросила свидетелей инцидента, которые могли снимать это на камеру, предоставить фото или видео. Она собралась обращаться к местным властям с просьбой установить ограждения возле опасного места.

Канал находится возле перехода на улице Отечественной

"Подскажите, куда обращаться, чтобы поставили заграждение возле речки Гнилокиш напротив пешеходного перехода на Отечественной? Сегодня меня с семимесячным ребенком с коляской доставали из этого болота очевидцы. Если кто снимал, пришлите", – попросила Елена.

Комментарии пользователей

В пресс-службе Днепровского горсовета заявили, что на днях начнут работы по ограждению участка, передает "Информатор". По словам главы администрации Амур-Нижнеднепровский района Руслана Вишневецкого, там намерены установить постоянный металлический забор, "предупреждающий возможные инциденты".

Реакция пользователей сети

С городского бюджета на это выделят деньги, предусмотренные для установки аварийных ограждений после дорожных аварий. Также рядом пообещали сделать пешеходный переход.

Комментарии днепрян

"Наше місто" добавляет, что речка Гнилокиш является главным каналом Амур-Нижнеднепровского района, через который дождевая вода выводится в реку Днепр. Большинство расположенных там сооружений построены еще во время застройки района 50-60 лет назад. Эта бетонная конструкция – мостик, через который люди переходят. Когда случился инцидент с Еленой и ее ребенком, на место выехали представители районной администрации вместе с коммунальщиками, обследовали эту местность и действительно запланировали установку ограждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа в Днепре смертельно травмировался 4-летний ребенок. Мальчик поскользнулся, играя в фонтане, упал и получил серьезные травмы.

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