В Днепре зажгли световую инсталяцию в память о Небесной Сотне. Фото

В Днепре почтили погибших во время событий на Майдане в Киеве Героев Небесной Сотни. В День их памяти 20 февраля труба Нижнеднепровского трубопрокатного завода засияла огнями, превратившими ее в гигантскую "свечу".

Фотографии впечатляющей инсталляции были опубликованы на сайте Информатор.

"В 19:00 20 февраля на трубе Нижнеднепровского трубопрокатного завода зажглись огни, их цветовая гамма была похожа на горящую свечу. В небо с ее верхушки 15 минут бил луч", – сообщили корреспонденты издания с места событий.

Напомним, начиная с 2015 года 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. По всей стране чтят память патриотов, которые отдали свои жизни в борьбе за европейское будущее Украины во время Революции Достоинства.

Именно в этот день в 2014 году в центре Киева от пуль снайперов погибли 48 человек – наибольшее одновременное количество жертв за весь период Евромайдана.

Всего за время Революции Достоинства погибли 107 человек из разных регионов Украины.

Самому молодому Герою Небесной Сотни – Назару Войтовичу – было всего 17 лет, а самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года.