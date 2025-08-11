В Днепре завершили работы по обустройству трамвайных остановок в рамках проекта 'Движение без барьеров'

В Днепре продолжают создавать первый безбарьерный трамвайный маршрут – часть флагманского проекта "Движение без барьеров", инициированного первой леди Еленой Зеленской. Маршрут будет пролегать от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала.

Недавно завершили обустройство двух трамвайных остановок "Исторический музей" в обоих направлениях движения. Платформы длиной 35 метров подняты на 25 сантиметров от уровня колеи, что обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп. На остановках установлены тактильная плитка, специальные места для людей на колясках, а также навесы для комфортного ожидания транспорта в любую погоду. Работы проводили в тесном сотрудничестве с амбассадорами проекта, чтобы максимально учесть потребности маломобильных жителей.

Председатель ОО "Океан Добра", амбассадор проекта "Движение без барьеров" Ольга Волкова отметила, что этот проект не только об удобстве, но и о равенстве возможностей. Она отметила, что каждый человек имеет право на безопасное и комфортное пространство для передвижения, и комплексы остановок разработаны как антивандальные.

"Это не только об удобстве, но и о равенстве возможностей. Каждый человек имеет право на безопасное и комфортное пространство, где он может самостоятельно добраться из точки А в точку Б. Такие комплексы мы специально разрабатывали как антивандальные. Теперь ждем низкопольные трамваи. Я очень радуюсь, потому что когда-то мы даже ходили в суд, чтобы это отстоять. Раньше условия перевозок были очень неудобные, и радостно, что ситуация постепенно меняется", – подчеркнула Ольга Волкова.

Амбассадор проекта Татьяна Рыбкина, которая уже около полугода живет в Днепре после эвакуации из Покровска, рассказала о трудностях безбарьерности в городе. Она отметила, что для нее это вопрос социальной справедливости и непосредственно здоровья, ведь выполнение действий, к которым она физически не приспособлена, ухудшает ее состояние.

"Я нахожусь в Днепре уже около полугода. Приехала сюда после эвакуации из Покровска. Не могу сказать, что город оказался для меня очень безбарьерным. Например, улица, на которой я снимаю квартиру (это район улицы Авиационной), довольно неудобная. Когда искала жилье, даже социальное, мне сначала отказывали. И относительно масштабного проекта по безбарьерности – для кого-то это, возможно, и не актуально, но для меня это вопрос социальной справедливости и непосредственно моего здоровья. Если я вынуждена делать то, к чему физически не приспособлена, мое состояние ухудшается. Поэтому для меня это абсолютно актуально. Я вижу, что город идет в правильном направлении, хотя работы еще очень много", – говорит амбассадор проекта "Движение без барьеров" Татьяна Рыбкина.

Руководитель ОО "Я знаю ты сможешь" Елена Осадчая также поделилась опытом – она рассказала, что подъезд к остановке пока не идеальный, но в городе начинают появляться удобные безбарьерные остановки. Она подчеркнула важность продолжения проекта, чтобы все остановки в городе стали доступными для людей с инвалидностью, маломобильных граждан и мам с детскими колясками.

"Заезжать было немного сложно, потому что подъезд еще не полностью доработан. Но нам пообещали, что это исправят. В остальном – все хорошо: есть тротуарная плитка, понижение, удобный подъезд. Замечательно, что в нашем городе начинают появляться такие остановки. К проекту "Движение без барьеров" отношусь очень положительно и хочу, чтобы он продолжался. Было бы хорошо, чтобы это не ограничилось одной остановкой, а чтобы в городе каждая остановка стала доступной. Чтобы люди с инвалидностью, маломобильные граждане, мамы с детьми в колясках могли беспрепятственно попасть в любой транспорт. Потому что сейчас с этим, к сожалению, еще есть проблемы", – поделилась руководитель ОО "Я знаю ты сможешь", амбассадор проекта "Движение без барьеров" Елена Осадчая.

Ветеран и амбассадор проекта Александр Рудник рассказал, что заходить на остановку было удобно, без лишних наклонов и спусков. Хотя он лично пользуется авто, он понимает важность такого пространства для мам с колясками, людей с инвалидностью и ветеранов с протезами, которые возвращаются с войны.

"Заходить на остановку было удобно: все сделано без лишних наклонов и спусков. Общественным транспортом я не пользуюсь, потому что имею авто, но понимаю, что для мам с детскими колясками или людей с инвалидностью это очень важно. Также это важно для ветеранов, ведь многие ребята возвращаются с войны с протезами. Нужно, чтобы городское пространство было удобным и доступным для них", – поделился ветеран, амбассадор проекта "Движение без барьеров" Александр Рудник.

По обращениям жителей, остановку в направлении железнодорожного вокзала перенесли на бульварную часть проспекта Дмитрия Яворницкого, что сделало ее более безопасной и удобной для пешеходов.

Начальник отдела по работе с остановочными комплексами КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского горсовета Алексей Орешин сообщил, что при обустройстве остановок максимально учли пожелания жителей и стремились сделать их удобными для всех категорий пассажиров.

"Мы старались максимально учесть пожелания жителей и одновременно сделать остановки удобными для всех категорий пассажиров. Поднятые платформы, тактильная плитка, обустроенные места для людей на колясках – это элементы безбарьерности, которые должны стать нормой в городском пространстве", – отметил начальник отдела по работе с остановочными комплексами КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского горсовета Алексей Орешин.

Напомним, в Днепре продолжаются ремонтные работы на перекрестке ул. Короленко и проспекта Дмитрия Яворницкого одного из ключевых этапов создания первого в городе безбарьерного маршрута.

Справка: "Движение без барьеров" – это флагманский проект Министерства развития общин и территорий Украины, который реализуется в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Проект охватывает 15 пилотных громад, среди которых Киев, Одесса, Днепр, Львов и другие. В рамках инициативы создают безбарьерные маршруты с удобными тротуарами, безопасными переходами, доступными входами в здания, тактильной навигацией, а также адаптированными заведениями общественного питания, банками и магазинами.