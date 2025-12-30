В Днепре завершили первый этап капитального ремонта трамвайной линии на Старом мосту. Работы начали в июле 2025 года. За это время подрядная организация заменила 288 метров трамвайного полотна (в пересчете на четыре рельса – более 1,5 км). Установлено четыре современных немецких деформационных шва на подвижных секциях моста, а также четыре термических шва.

"Рельс смонтирован с использованием двухкомпонентного полиуретанового материала, который уменьшает вибрации от движения трамваев и предотвращает разрушение железобетонного полотна под путями. Старая конструкция, которая эксплуатировалась более 20 лет, была демонтирована. Зато полностью восстановили бетонное основание под рельсом и гидроизолировали его. Также в рамках первого этапа работ обновлено освещение на мосту – заменены все кабельные коммуникации, установлены новые светодиодные светильники с теплым светом, который не создает дополнительной нагрузки на зрение", – сообщил представитель подрядной организации Александр Юнкевич.

Он добавил, что установление термических и деформационных швов является критически важным, учитывая специфику Старого моста, по которому движется как автомобильный, так и железнодорожный транспорт. Конструкции моста постоянно находятся в движении, и без современных решений это приводило к деформации рельсов и разрушению бетонного основания. Новые швы позволяют рельсам двигаться вместе с мостом, не повреждая ни пути, ни железобетонные конструкции. Первый этап работ завершили до наступления неблагоприятных погодных условий, чтобы соблюсти все технологические требования. Второй этап ремонта планируют начать весной 2026 года.

Заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко отметил, что последний раз капитальный ремонт трамвайной линии на Старом мосту проводили в 2004 году. Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" поддерживало пути собственными силами, однако с годами аварийные ситуации начали возникать все чаще — в частности сходы вагонов и задержки движения.

"Прежде всего речь идет о безопасности пассажиров и качестве перевозок. Именно поэтому было принято решение о капитальном ремонте. В этом году мы завершаем первый этап. Сейчас происходит демонтаж строительной площадки, подрядчик вывозит технику и оборудование. С 31 декабря продлится переходный период: одновременно будут работать трамвайные маршруты и временные автобусные маршруты № 6К и № 9К. Уже с 1 января 2026 года автобусные маршруты будут отменены, а трамвайные маршруты № 6 и № 9 возобновят полноценную работу", — сообщил Александр Лещенко.