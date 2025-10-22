В Днепре завершили ключевые работы по подготовке к отопительному сезону 2025–2026

В Днепре КП "Теплоэнерго" активно готовится к отопительному сезону 2025–2026 . Предприятие завершило основные технические работы на объектах теплоснабжения, модернизировав оборудование, заменив изношенные трубопроводы и помпы, а также обновив теплоизоляцию. Эти меры повысят надежность системы, уменьшат теплопотери и обеспечат стабильное теплоснабжение зимой.

В частности, в доме по ул. Осенней, 9-А заменено 54 метра трубопровода системы отопления.

"Новые трубы устойчивы к коррозии и высоким температурам. Работы завершили за три дня без замечаний от жителей. Единственным препятствием были припаркованные автомобили, но это быстро решили", – рассказал мастер теплового участка № 1 Даниил Ямаев.

В одной из котельных установлены два энергосберегающих насоса для резервной подпитки системы. Новое оборудование потребляет меньше электроэнергии и обеспечивает стабильное давление даже при пиковых нагрузках, что снижает риск аварий.

Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко во время инспекции 22 октября отметил:

"Мы готовы к сезону на 99%. Завершаются последние работы в отдельных районах. Однако критическая задолженность населения — 1,4 млрд грн — ограничивает наши возможности. Призываю платить долги и заключать договоры реструктуризации".

Основные результаты подготовки:

Отремонтировано 27 котлов (100%);

Заменено 23,76 км тепловых сетей (99%);

Восстановлено теплоизоляцию на 18,3 км (99%);

Установлено 50 энергосберегающих насосов (100%).

КП "Теплоэнерго" призывает днепрян ответственно подойти к оплате коммунальных услуг, чтобы обеспечить стабильный отопительный сезон.