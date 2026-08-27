В Днепре завершают подготовку школ к новому учебному году

В Днепре завершают последние приготовления к новому учебному году. Все учреждения общего среднего образования города уже прошли комиссионные проверки с участием специалистов Департамента гуманитарной политики, Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Сейчас оформляются акты готовности, а в отдельных школах завершаются текущие работы.

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Предполагается, что в 156 школах Днепра будут учиться более 83 тысяч учеников 1–11-х классов. Около 73 тысяч детей смогут учиться очно или в смешанном формате — это 88% школьников. По сравнению с прошлым учебным годом этот показатель вырос на 5%.

По словам начальницы управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики горсовета Елены Яковенко, на данный момент учебные заведения максимально готовы к началу занятий. Основное внимание уделяется безопасности и созданию комфортных условий, чтобы как можно больше детей могли посещать школу очно или в смешанном формате.

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В этом году сеть школ изменилась в связи с перепрофилированием двух учебных заведений. Лицей № 148 "Планета Счастья" будет работать для учащихся 5–11-х классов, а начальная школа № 146 "Счастливая планета" — для младших школьников и будет иметь дошкольное подразделение. Аналогичные изменения произошли на базе УВК № 122: там создали начальную школу № 60 с дошкольным подразделением и лицей № 122 для учащихся 5–11 классов.

Отдельным направлением подготовки остается энергетическая независимость. В каждой школе, где есть укрытие, установлена солнечная электростанция, а все учреждения общего среднего образования обеспечены генераторами. Это позволяет во время отключений поддерживать в укрытиях электроснабжение, интернет и другие необходимые условия.

Из 156 школ 121 имеет собственное укрытие. В городе также продолжают увеличивать количество защитных сооружений. С 1 сентября в одном из учебных заведений на левом берегу Днепра начнет функционировать противорадиационное укрытие на 500 мест. Еще два таких объекта сейчас строятся.

В укрытиях есть вода, интернет, мебель, огнетушители и другое необходимое оборудование. По возможности во время воздушной тревоги там продолжается учебный процесс. Для учащихся 10 учебных заведений, которые не имеют возможности оборудовать собственные укрытия, организуют подвоз к школам с соответствующими защитными сооружениями.

Также в Днепре ведется работа над созданием безбарьерной образовательной среды. В 35 учреждениях уже выполнили или завершают обустройство доступных входных групп и установку подъемников. Как отметила Елена Яковенко, доступность необходима не только детям с особыми образовательными потребностями, но и всем маломобильным участникам образовательного процесса.

Современные учебные помещения были подготовлены, в частности, в лицее № 142. Здесь будут учиться 1 289 учеников в 42 классах, в первые классы зачислили 75 детей. К новому учебному году в учреждении оборудовали кабинет мехатроники и цифровой образовательный центр.

Кабинет мехатроники был создан в рамках сотрудничества между департаментом гуманитарной политики и компанией "Интерпайп" при поддержке народного депутата Дмитрия Кисилевского. Начиная с 8-го класса, мехатроника будет преподаваться как составная часть технологического образования. Учащиеся смогут не только получать теоретические знания, но и разрабатывать собственные проекты. Это направление сочетает в себе механику, электронику и автоматизацию и является важной составляющей современной промышленности.

По словам директора лицея № 142 Людмилы Хмеленко, цифровой образовательный центр в лицее открыли в конце июня. Здесь работают четыре тьютора, которые проводят читательские клубы, STEM-занятия, мероприятия по цифровому творчеству и образовательные квесты. С момента открытия центр посетили 191 ребенок, а общее количество посещений уже превысило 3 тысячи. Пространство доступно не только ученикам лицея, но и детям из соседних учебных заведений. Всего в Днепре работают три таких цифровых образовательных центра — два на базе учебных заведений и один в больнице.

Изменения к новому учебному году произошли и в гимназии № 131. Здесь завершили реконструкцию пищеблока и установили современное технологическое оборудование. В новом учебном году в учреждении будут учиться около 1 100 детей: 980 учеников 1–9-х классов — очно в одну смену, еще 120 выбрали семейную форму обучения. Обновленный пищеблок позволит обеспечивать завтраками всех учеников 1–9-х классов за счет бюджетных средств.

Директор гимназии № 131 Елена Кизиль отметила, что в гимназии также работает современный кабинет технологий со станками и оборудованием для проектной работы. Это дает школьникам возможность создавать собственные проекты, видеть результат работы и лучше знакомиться с современными техническими и рабочими профессиями. Кроме того, завершили ремонт кабинета биологии, который до 1 сентября оснастит новой мебелью и лабораторным оборудованием.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины учебный год начнется 1 сентября и продлится до 30 июня. Даты каникул будут определяться педагогическими советами, а их общая продолжительность должна составлять не менее 30 календарных дней.

Первый урок в День знаний для учащихся всех форм обучения будет проведён по рекомендации Министерства образования и науки Украины на тему "Язык достоинства". Он будет посвящен культуре взаимоуважения, безбарьерному общению, разграничению языка поддержки от языка вражды и буллинга. Также во время урока будут говорить об украинской идентичности и уважении к защитникам и защитницам, благодаря которым дети имеют возможность учиться.

В целом подготовка школ к новому учебному году в Днепре охватывает не только ремонтные работы и техническое оснащение. Основными приоритетами остаются безопасность, энергетическая устойчивость, безбарьерность и создание современных условий для обучения и развития детей.