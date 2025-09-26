В Днепре завершается подготовка к отопительному сезону

В Днепре уже завершается подготовка к отопительному сезону. По словам городских властей, профильные службы работают планово и системно, чтобы зимой город был обеспечен теплом. Сейчас готовность оценивают на уровне 90% .

Видео дня

На котельных осуществлены как текущие, так и капитальные ремонты. Особенно много работы имели коммунальщики в Индустриальном районе, где котельная обеспечивает теплом 311 жилых домов, 7 школ, 18 детских садов и 5 больниц.

"Здесь были проведены текущие ремонты сетевых рециркуляционных помпап, частично заменен магистральный трубопровод диаметром 525 мм, – рассказывает Анатолий Лавринюк, начальник теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета. – Выполнен ремонт запорной арматуры. На сегодня остался заключительный этап – полная обмуровка одного из котлов, после чего котельная будет полностью готова к подаче тепла в новом сезоне".

Сложнее ситуация с котельной в Амур-Нижнеднепровском районе, которая обслуживает 20 жилых домов, больницу и детсад. После вражеских обстрелов там продолжаются масштабные восстановительные работы, в том числе установка новых окон.

"При подготовке в межотопительный период выполнены гидроиспытания внутриквартальных тепловых сетей, – говорит Артем Кордин, мастер теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета. – Проведены техосмотры, ревизия запорной арматуры, помповой группы, вспомогательного оборудования. Осуществлены чистка котлов, плановые и капитальные ремонты трубопроводов. На завершающем этапе – проведение гидравлических испытаний, которые позволят проверить надежность тепловых сетей и готовность системы к подаче тепла".

В целом по городу уже выполнено:

капитальный ремонт 24 из 27 котлов (89%);

замену 21,6 км тепловых сетей из запланированных 24 км (90%);

восстановление тепловой изоляции на 16,65 км из 18,5 км (90%);

установление 45 энергосберегающих насосов из 50 (90%).

Таким образом, завершающие этапы подготовки продолжаются, и уже вскоре котельные будут готовы к запуску отопительного сезона.