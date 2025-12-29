В Днепре заработало первое инклюзивное библиотечное пространство для людей с нарушениями зрения

В Центральной городской библиотеке Днепра открыли первое в городе инклюзивное мини-пространство с тифлотехнологиями — "Bibliotouch". Его появление стало очередным шагом к формированию безбарьерной среды и равного доступа к образованию и информации для всех жителей громады, сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

"Bibliotouch" — это современное пространство, оборудованное специальными устройствами для чтения и обучения, а также литературой шрифтом Брайля. Здесь люди с нарушениями зрения могут получать знания, работать с информационными ресурсами и полноценно участвовать в общественной жизни.

Особую ценность пространство имеет для внутренне перемещенных лиц и ветеранов. В то же время оно будет служить платформой для внедрения инклюзивных решений и практик в других библиотеках города.

Проект реализовали при поддержке Европейского Союза в рамках программы "House of Europe" в сотрудничестве с Днепровскими городскими публичными библиотеками и общественной организацией "КУСТ".