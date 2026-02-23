В Днепре запускают трамваи нового поколения

В Днепре тестируют первый трехсекционный низкопольный трамвай. Его изготовили на местном предприятии TATRA-YUG, а уже в ближайшее время вагон выйдет на городские маршруты. Об этом рассказал руководитель КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Кобец.

Особенности и производство

Трамвай К-1Т306 – это новый трамвай с низким полом, созданный в Днепре. Производство на местном заводе TATRA-YUG не только поддерживает экономику региона, но и обеспечивает быстрое техническое обслуживание и сервис.

"Приняли первый (пока!) новый современный, низкопольный, 3-секционный трамвай К-1Т306 производства нашего города TATRA-YUG. Комфортный и для водителя, и для пассажиров с учетом инклюзивности", – сообщил Владимир Кобец.

По его словам, трамвай выглядит лучше аналогов в Киеве и Одессе.

Сейчас продолжается тестирование вагона и подготовка водителей. После завершения этих этапов трамвай выйдет на один из городских маршрутов.

"Почему трамваи, а не танки?"

Обновление городского электротранспорта в условиях войны вызвало ожидаемую волну критики в соцсетях. Городской голова Днепра Борис Филатов опередил критиков и объяснил мотивы такого решения.

"Попутно отвечу на предполагаемый вопрос, который притаился у разного рода дураков. Так вот. "А почему вы покупаете трамваи, а не танки?" Ну потому что, во-первых, город не имеет возможности покупать танки. Просто негде", – написал Борис Филатов на своей странице.

Действительно, приобретение военной техники не относится к компетенции органов местного самоуправления. Это сфера ответственности Министерства обороны Украины и центральных органов власти. Городской бюджет формируется из других поступлений и направляется на поддержку стабильной работы городской инфраструктуры и обеспечение потребностей общества.

Доступность для ветеранов и людей с инвалидностью

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул социальное значение приобретения именно низкопольного подвижного состава.

"А во-вторых, приобрести трамваи с низким полом означает сделать этот вид электротранспорта удобным и доступным для ветеранов, людей с инвалидностью и горожан пожилого возраста", – пояснил Борис Филатов.

В военное время это приобрело особое значение, ведь количество людей с инвалидностью, в частности ветеранов с ранениями, возросло. Благодаря низкому полу трамваев они могут передвигаться по городу самостоятельно, без дополнительной помощи.

Также этот формат удобен для пожилых людей, родителей с детскими колясками, пассажиров с тяжелым багажом. Принцип безбарьерности учтен еще на стадии разработки транспорта.

Скептики и реальность

Появление нового трамвая вызвало волну скептицизма в социальных сетях. Отдельные комментаторы предполагали, что это сгенерированное ИИ изображение, фейк, или же подержанный трамвай, который якобы только подкрасили.

Директор КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Кобец отреагировал на негатив:

"Некоторые пишут, что это ИИ, что это фейк для нашего города, что его после обкатки заберут в другой город (не смотрят, что он в нашей ливрее), что он бывший в употреблении и только подкрасили. Вскоре каждый пессимист найдет ответ, когда станет пассажиром этого красавца!"

Трамвай действительно оформлен в корпоративной ливрее днепровского электротранспорта, что подтверждает его предназначение именно для городских маршрутов Днепра.

Владимир Кобец поблагодарил всех причастных к реализации проекта.

"Горжусь командой КП "Днепровский электротранспорт", спасибо команде Городского Совета за ту работу, которая привела к положительному результату. Спасибо производителю "TATRA-YUG" в лице генерального директора Анатолия Кердивара и всей команде производителя", – написал директор.

Важно, что это первый, но не последний новый трамвай. Слово "пока" в сообщении директора указывает на продолжение обновления парка.

КП "Днепровский электротранспорт" приглашает днепрян на обучение водителей трамваев и троллейбусов. Курс длится 3,5 месяца.

"Приглашаю всех на обучение водителей трамвая и троллейбуса (3,5 месяца) и в нашу профессиональную и дружную команду! Трамваев и троллейбусов хватит на всех!" – обратился Владимир Кобец.

Обновление трамвайного парка современными низкопольными машинами – это не просто улучшение комфорта, а вопрос доступности общественного транспорта для всех категорий горожан.

В военное время, когда в стране возросло количество людей с инвалидностью, в частности раненых защитников, обеспечение им возможности самостоятельного передвижения по городу становится особенно важным.

Закупка транспорта местного производства также поддерживает днепровскую промышленность, сохраняет рабочие места и способствует развитию экономики региона.

В ближайшее время днепряне смогут лично оценить новый трамвай, когда он выйдет на один из городских маршрутов.