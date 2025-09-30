В Днепре за 10 лет дерусифицировали почти 1000 улиц, площадей и скверов

В Днепре продолжается масштабное переименование улиц, площадей и скверов с целью дерусификации и деколонизации. За последние годы сотни топонимов получили новые названия – часть из них восстанавливает историческое наследие, другие посвящены памяти погибших защитников Украины. Всего же, с 2014 года, переименовано почти 1000 топонимов.

Светлана Гладкая, секретарь комиссии по топонимике, объясняет, что переименования происходят для восстановления исторических названий, избежания дублирований и в соответствии с изменениями в функционировании объектов. Обязательным является учет мнения жителей: если они выступают против, вопрос откладывается на доработку.

Первый этап масштабного переименования состоялся в 2015–2016 годах, когда изменили 357 названий. После принятия закона о деколонизации с 2022 года в Днепре переименованы еще 613 объектов.

Особое внимание уделяется увековечению памяти военных, погибших в войне. С 2020 года более 40 улиц и скверов носят имена погибших защитников, причем это происходит по согласованию жителей.

Примеры: улица Комарова стала улицей Александра Кукурбы, Минусинская – Виктора Сулимы, Барбюса – Евгения Сердюкова. Также названы скверы в честь Андрея Николайчука и Дмитрия Коцюбайло – выдающихся воинов и патриотов Украины.

Кроме отдельных имен, улицы посвящают военным подразделениям, например 25 Сичеславская бригада или 93 бригада "Холодный Яр", что символизирует чествование всех защитников.

Председатель топонимической комиссии Валентин Старостин отмечает, что новые названия выбирают с учетом местной истории, памятных личностей и героев войны. Даже во время военного положения громада имеет влияние на решение.

Историк Олег Репан отмечает, что названия улиц формируют мировоззрение и память. Примером является переименование улицы Косиора, именем которой называли улицу, ранее чествовавшую одного из организаторов Голодомора. Важно не просто избавляться от советских названий, а заменять их именами со значимым историческим смыслом.

Дерусификация для Днепра – это не только очищение от советских и колониальных маркеров, но и возвращение городу его настоящей истории. Улицы с новыми именами помогают почувствовать принадлежность к городу и стране, а также почтить тех, кто сегодня защищает Украину.