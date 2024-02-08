В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Андрей – глава ОСМД "Красные паруса". Создали его еще в 2021 году. С тех пор ни разу не участвовали в программе софинансирования. Потому что, по словам главы ОСМД "Красные паруса", это было для их дома не очень удобно и долго.

"Нужно было стоять в очереди, собирать множество документов. В целом этот процесс был длинным и не очень удобным для нашего дома. Однако как только появился сайт, мы быстро создали на нем свой кабинет, подали заявки и подкрепили их документами. На это ушло у нас 10 минут. Далее подождали предварительного подтверждения от департамента, что моя заявка проходит по всем критериям и поставили электронную подпись через "Действие". Очень быстро и удобно. В целом, цифровизация государства и нашего города всегда классно и удобно. Я считаю, что мы двигаемся в правильном направлении", – прокомментировал глава ОСМД "Красные паруса" Андрей Шинкаренко.

Пилотный проект сайта в департаменте по самоорганизации населения ДМР запустили в августе 2023 года. Он работал в тестовом режиме. За это время 59 объединений (ОСМД/ЖСК) через него подали заявки на софинансирование. Поэтому в этом году сайт работает уже по полной. Итак, Днепр стал первым в Украине городом, где есть возможность подавать заявки на программу софинансирования не выходя из дома.

"Такой проект у нас – второй раз в первый раз, так сказать. Ведь в 2017 году мы делали нечто подобное. Даже другие украинские города обращались, чтобы мы помогли создать подобный сайт и им. Однако тогда все равно приходилось председателям правления везти к нам документы в бумажном виде. Но после внесения изменений в Закон Украины (теперь ОСМД могут оставлять на документах цифровые подписи), мы добавили на наш сайт возможность ставить на документы цифровую подпись через "Дія". Теперь можно не приезжать в департамент физически, чтобы подать заявку на софинансирование. А тем более, что у нас любят делать все в последний момент, каждый год большинство председателей правления в последнюю неделю стоят в больших очередях у нас в департаменте. Мы ведь не успеваем обработать все заявки. Кроме того, еще одно преимущество работы нового сайта – о состоянии заявки каждый председатель правления может узнать в приложении. Вся информация в режиме реального времени будет приходить на телефон", – прокомментировал начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения ДМР Владислав Макарец.

Этот год также стал рекордным по количеству поданных заявок на программу софинансирования. Улучшить свой дом захотели 593 ОСМД Днепра. Это по сравнению с прошлым годом на 100 заявок больше. Самые популярные виды работ: ремонт лифтового оборудования, кровель, сантехсистем и электросетей.

Подать заявку на участие в городской программе софинансирования в режиме онлайн не выходя из дома можно вот по этой ссылке.