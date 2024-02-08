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В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
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В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Андрей – глава ОСМД "Красные паруса". Создали его еще в 2021 году. С тех пор ни разу не участвовали в программе софинансирования. Потому что, по словам главы ОСМД "Красные паруса", это было для их дома не очень удобно и долго.

В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

"Нужно было стоять в очереди, собирать множество документов. В целом этот процесс был длинным и не очень удобным для нашего дома. Однако как только появился сайт, мы быстро создали на нем свой кабинет, подали заявки и подкрепили их документами. На это ушло у нас 10 минут. Далее подождали предварительного подтверждения от департамента, что моя заявка проходит по всем критериям и поставили электронную подпись через "Действие". Очень быстро и удобно. В целом, цифровизация государства и нашего города всегда классно и удобно. Я считаю, что мы двигаемся в правильном направлении", – прокомментировал глава ОСМД "Красные паруса" Андрей Шинкаренко.

В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Пилотный проект сайта в департаменте по самоорганизации населения ДМР запустили в августе 2023 года. Он работал в тестовом режиме. За это время 59 объединений (ОСМД/ЖСК) через него подали заявки на софинансирование. Поэтому в этом году сайт работает уже по полной. Итак, Днепр стал первым в Украине городом, где есть возможность подавать заявки на программу софинансирования не выходя из дома.

В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

"Такой проект у нас – второй раз в первый раз, так сказать. Ведь в 2017 году мы делали нечто подобное. Даже другие украинские города обращались, чтобы мы помогли создать подобный сайт и им. Однако тогда все равно приходилось председателям правления везти к нам документы в бумажном виде. Но после внесения изменений в Закон Украины (теперь ОСМД могут оставлять на документах цифровые подписи), мы добавили на наш сайт возможность ставить на документы цифровую подпись через "Дія". Теперь можно не приезжать в департамент физически, чтобы подать заявку на софинансирование. А тем более, что у нас любят делать все в последний момент, каждый год большинство председателей правления в последнюю неделю стоят в больших очередях у нас в департаменте. Мы ведь не успеваем обработать все заявки. Кроме того, еще одно преимущество работы нового сайта – о состоянии заявки каждый председатель правления может узнать в приложении. Вся информация в режиме реального времени будет приходить на телефон", – прокомментировал начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения ДМР Владислав Макарец.

В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Этот год также стал рекордным по количеству поданных заявок на программу софинансирования. Улучшить свой дом захотели 593 ОСМД Днепра. Это по сравнению с прошлым годом на 100 заявок больше. Самые популярные виды работ: ремонт лифтового оборудования, кровель, сантехсистем и электросетей.

В Днепре впервые в Украине заработала программа софинансирования: как подать документы не выходя из дома

Подать заявку на участие в городской программе софинансирования в режиме онлайн не выходя из дома можно вот по этой ссылке.