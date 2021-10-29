В Днепре впервые в Украине провели массовую вакцинацию против COVID-19 пациентов с аллергией

29 октября в аллергологическом центре Днепра была проведена массовая вакцинация против COVID-19 пациентов с аллергией. К прививке готовили 55 людей, из них 53 в этот день провакцинировали.

По словам заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, профессора, эксперта по аллергологии департамента здравоохранения городского совета, областного совета, по клинической аллергологии Министерства здравоохранения Украины Евгении Дитятковской, предварительно все пациенты прошли необходимое обследование, в том числе сдали соответствующие анализы, и только двоих пока не допустили к вакцинации по некоторым показателям.

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"Благодаря поддержке городского департамента здравоохранения организовали процесс вакцинации в нашем центре так, чтобы он был безопасен для пациентов. То есть провели весь необходимый комплекс исследований, в том числе и сделали экспресс-тест на антиген к коронавирусу. При проведении вакцинации находился врач-реаниматолог. После прививки пациенты в течение пяти дней будут под наблюдением врачей в стационаре", – отметила Евгения Дитятковская.

Она также подчеркнула, что больные аллергией – в зоне риска заражения коронавирсом, поэтому вакцинация для таких пациентов крайне важна и необходима: "Достаточно велик риск осложнений при заражении коронавирусом у пациентов с бронхиальной астмой, хроническим заболеванием легких. В общем, при аллергии повышаются риски тромбообразования, а при коронавирусе это еще и усиливается. Поэтому мы убеждаем всех аллергиков, что не нужно беспокоиться, бояться вакцинации, а нужно сделать все правильно, грамотно, чтобы уберечься от COVID-19. Обращайтесь в наш аллергологический центр".

Со своей стороны, заместитель директора городского департамента здравоохранения Юлия Виклиенко напомнила: "Единственный способ сохранить здоровье – вакцинация против COVID-19. На выбор есть Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Дальнейшая ревакцинация пациентов тоже будет в условиях аллергоцентра".

Представительница департамента здравоохранения также сообщила, что на сегодня в Днепре от коронавируса привиты 570 тыс. человек. В городе работают около 60 пунктов прививания, 12 из них – центры. Вакцины в наличии в достаточном количестве. В девяти стационарах города около 2 тысяч мест для больных коронавирусом. В настоящее время загруженность составляет 67%, из них только 5% – вакцинированные пациенты, остальные – без прививок.

"Поэтому призываем людей не пренебрегать здоровьем и вакцинироваться. Если есть патологии с аллергологическими заболеваниями, можно обратиться к семейному врачу, который направит пациента в аллергологический центр для проведения вакцинации", – добавила Юлия Виклиенко.

Днепрянка Алла Болдырева – одна из тех, кого вакцинировали в этот день в аллергологическом центре.

"Вакцинацию против COVID-19 полностью поддерживаю. Но не спешила прививаться, поскольку у меня аллергия, был отек Квинке. В то же время пришла к выводу, что все же нужно вакцинироваться. Обратилась в аллергологический центр, и мне предложили привиться от коронавируса здесь. Тщательный подготовительный процесс был. Осмотрели, провели ряд обследований, анализов, и все это совершенно бесплатно. К этому подошли достаточно серьезно. После вакцинации буду в стационаре под наблюдением врачей. Очень хорошо, что в городе так все слаженно организовано", – подчеркнула Болдырева.