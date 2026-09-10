В Днепре возобновили конкурс творческих проектов "Культурная столица"

В Днепре вновь объявили конкурс творческих проектов "Культурная столица", который был запущен еще в 2017 году. После начала полномасштабного вторжения его проведение было приостановлено. В этом году в городском бюджете на поддержку культурных инициатив предусмотрено 5 млн грн, а максимальное финансирование одного проекта составит 350 тыс. грн.

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По словам драматурга и руководителя театра "ДГУ" Григория Гельфера, конкурс в своё время стал одной из инициатив городского головы, направленных на развитие Днепра как культурного центра. На момент запуска он был первым подобным конкурсом в Украине. Впоследствии появились новые форматы поддержки, в частности Украинский культурный фонд. Теперь, по инициативе художественного совета при мэре, "Культурную столицу" решили возобновить.

В этом году конкурс имеет ряд приоритетных направлений. Среди них — арт-терапия и культурная реинтеграция ветеранов, их семей и внутренне перемещенных лиц, создание инклюзивных культурных продуктов, цифровизация культурного наследия, обустройство безопасных художественных пространств и реализация молодежных культурных инициатив. Отдельный акцент на молодежных проектах связан со статусом Днепра как "Молодежной столицы Украины – 2026".

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Подавать заявки на конкурс могут физические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации, другие юридические лица частного права и творческие коллективы. Обязательным условием является собственное софинансирование – 10% от общей стоимости проекта. При этом коммунальные и государственные учреждения и предприятия не могут участвовать в конкурсе.

Общий бюджет программы составляет 5 млн грн. При условии получения максимальной суммы финансирования – 350 тыс. грн – победителей может быть около 15.

Отбор будет проходить в три этапа. Сначала организаторы проведут техническую проверку заявок: оценят правильность оформления документов, соблюдение установленных сроков и соответствие проектов заданным требованиям. Участники, прошедшие этот этап, представят свои проекты публично.

После презентаций художественный совет оценит заявки по установленным критериям и сформирует рейтинг. Победителями станут проекты, которые будут соответствовать требованиям конкурса и укладываться в общий объем предусмотренного финансирования. С их авторами будут заключены договоры на реализацию.

Новым требованием этого года стал обязательный план безопасности. В нем участники должны прописать логистику проведения мероприятия, алгоритм действий во время воздушной тревоги, а также указать ближайшее сертифицированное укрытие и его вместимость в соответствии с количеством участников.

В департаменте гуманитарной политики подчеркивают, что безопасность является одним из ключевых условий проведения культурных мероприятий во время войны. Отсутствие плана безопасности станет основанием для того, чтобы проект не прошел даже технический отбор.

Организаторы ожидают, что обновленный формат конкурса позволит поддержать актуальные культурные инициативы и будет способствовать дальнейшему развитию культурной среды Днепра.

Подать заявку можно до 23 сентября включительно на электронный адрес [email protected].