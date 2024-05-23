В Днепре восстанавливают фасад здания ОСМД, пострадавшего из-за вражеских ракетных обстрелов

В Днепре восстанавливают фасад дома ОСМД в Новокодакском районе города, пострадавшего из-за вражеских ракетных обстрелов 22 марта. Ремонтные работы для жителей полностью бесплатны.

"Когда все произошло, мы с мужем выбежали в коридор и почувствовали очень сильный запах гари, словно пластик горит. И мы поняли, что прилетело к нам. Попало в нашу лоджию и вышло через стену. Конечно, мы были в шоке. Благодарим городские службы — все так оперативно сработали. Сделали экспертизу, чтобы определиться, как правильно провести в доме восстановительные работы. На протяжении всего времени с нами департамент по самоорганизации населения горсовета поддерживал связь, говорили на каком этапе все проходит. Сейчас уже идет прямо ремонт. Поэтому очень благодарны городским властям, что не покидает, а всячески помогает", – рассказала Ирина Чередниченко, жительница пострадавшей квартиры упомянутого дома.

Фасадная часть дома пострадала в двух местах. Говорит председатель правления упомянутого ОСМД Виктор Билявцев.

"Это квартира на шестом этаже, где наибольшее повреждение, и на первом. Были у нас и специалисты нашей строительной академии, которые исследовали, как правильно сделать восстановительные работы, чтобы не было разрушения дома. Поэтому решили укрепить плиту железом. Ремонтная бригада – молодцы! Хорошо все делают! Благодарны городу, что проводит такие работы совершенно бесплатно для жителей!" – отметил Виктор.

По словам представительницы департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Марины Ковальчук, в результате ракетных обстрелов 22 марта было повреждено 10 домов ОСМД и ЖСК в Новокодакском районе. Выбиты 95 окон, 19 дверей, повреждена одна кровля. Всё это уже отремонтировали.

"В этой многоэтажке поврежден фасад. Специалисты департамента в тот же день выехали на место, чтобы изучить повреждения. Заказали экспертизу, чтобы определиться по проведению ремонта в этом доме. Экспертиза подтвердила, что можно проводить восстановительные работы, поскольку обломок ракеты попал в проем между арматурой. Ремонт стартовал в начале этой недели и в конце планируется завершить. Все ремонтные работы для жильцов пострадавших домов полностью бесплатны", — добавила Марина Ковальчук.