В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

На Успенской площади Днепра во второй раз прошел городской фестиваль "Книжная площадь", который собрал книги, украинских авторов и около 4 тысяч горожан. Мероприятие прошло в рамках программы мэра Бориса Филатова "Культурная столица". Его организовали департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета и коммунальное учреждение культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" при поддержке Украинского института книги.

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Фестиваль был создан для популяризации чтения и книги как важного инструмента личностного развития, объединения читателей в открытом пространстве для общения и содействия развитию книжной культуры сообщества. Особое внимание уделили доступу к качественной литературе — в частности, благодаря бесплатному обмену книгами.

В этом году жители Днепра принесли для обмена более 1,5 тысячи книг. В прошлом году участники фестиваля обменяли около 1,2 тысячи изданий. Всего "Книжная площадь" собрала около 4 тысяч посетителей.

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Фестиваль в Днепре стал частью всеукраинского проекта, который в 2026 году одновременно проходит во Львове, Тернополе, Теребовле, Житомире, Днепре, Кривом Роге, Белой Церкви, Хмельницком, Ярмолинецкой общине и Токио.

Заместитель директора – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов рассказал, что Днепр уже во второй раз поддерживает этот всеукраинский проект в рамках программы "Культурная столица". Он отметил, что именно здесь фестиваль приобретает особый размах, а количество желающих принять участие в книгообмене и общее число гостей свидетельствуют о значительном интересе горожан к чтению, новым авторам и культурным инициативам.

Для посетителей работали шесть локаций: "Главная сцена", "Книжная площадь", "Аллея издательств", "Арт-зона", "Читательская поляна" и площадки для встреч с писателями. На главной сцене проходили поэтические чтения, презентации книг и встречи с авторами. Свои издания представляли украинские писатели, среди которых были и днепровские авторы.

По словам директора коммунального учреждения культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" Юлии Бардуковой, в этом году горожане гораздо активнее приняли участие в книгообмене. Если в прошлом году мы обменяли 1 200 книг, то в этот раз на обмен принесли 1 500. Это свидетельствует о большом интересе днепрян к книгам и библиотечным инициативам.

В "Арт-зоне" гости могли принять участие в творческих мастер-классах, а на "Читательской поляне" — посетить сенсорные чтения и театр камисибай. Также на фестивале были организованы фотозоны и площадка для общения с представителями издательств.

Среди гостей "Книжной площади" был украинский писатель Сашко Дерманский. Он отметил, что даже во время войны люди продолжают интересоваться литературой, приходят на фестиваль с детьми, ищут интересные книги и встречаются с авторами. По его мнению, такие мероприятия необходимы, ведь они вдохновляют и вселяют веру в то, что украинцы остаются несокрушимыми.

Фестиваль также посетили участники городских культурных и образовательных инициатив. Среди них была участница и модераторка разговорно-исторического клуба "ПроМова" Наталья Степура. Она рассказала, что такие мероприятия дают возможность встретиться с единомышленниками, увидеть новые книги и с пользой провести время. Для участников клуба важно не только совершенствовать украинский язык, но и открывать для себя малоизвестные страницы истории Украины и Днепра.

Среди посетителей были и семьи с детьми. Семья Тоцких впервые пришла на "Книжную площадь" и сразу присоединилась к книжному обмену. Они принесли детские книги, роман и кулинарное издание, а взамен их дочь выбрала книги о динозаврах и энциклопедии.

По словам Татьяны Тоцкой, такой формат помогает книгам, которые уже не читают дома, находить новых читателей. Она назвала фестиваль хорошей и нужной инициативой.