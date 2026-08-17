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В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
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Мероприятие прошло в рамках программы мэра Бориса Филатова «Культурная столица»
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На Успенской площади Днепра во второй раз прошел городской фестиваль "Книжная площадь", который собрал книги, украинских авторов и около 4 тысяч горожан. Мероприятие прошло в рамках программы мэра Бориса Филатова "Культурная столица". Его организовали департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета и коммунальное учреждение культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" при поддержке Украинского института книги.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Фестиваль был создан для популяризации чтения и книги как важного инструмента личностного развития, объединения читателей в открытом пространстве для общения и содействия развитию книжной культуры сообщества. Особое внимание уделили доступу к качественной литературе — в частности, благодаря бесплатному обмену книгами.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

В этом году жители Днепра принесли для обмена более 1,5 тысячи книг. В прошлом году участники фестиваля обменяли около 1,2 тысячи изданий. Всего "Книжная площадь" собрала около 4 тысяч посетителей.

Фестиваль в Днепре стал частью всеукраинского проекта, который в 2026 году одновременно проходит во Львове, Тернополе, Теребовле, Житомире, Днепре, Кривом Роге, Белой Церкви, Хмельницком, Ярмолинецкой общине и Токио.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Заместитель директора – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов рассказал, что Днепр уже во второй раз поддерживает этот всеукраинский проект в рамках программы "Культурная столица". Он отметил, что именно здесь фестиваль приобретает особый размах, а количество желающих принять участие в книгообмене и общее число гостей свидетельствуют о значительном интересе горожан к чтению, новым авторам и культурным инициативам.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Для посетителей работали шесть локаций: "Главная сцена", "Книжная площадь", "Аллея издательств", "Арт-зона", "Читательская поляна" и площадки для встреч с писателями. На главной сцене проходили поэтические чтения, презентации книг и встречи с авторами. Свои издания представляли украинские писатели, среди которых были и днепровские авторы.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

По словам директора коммунального учреждения культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" Юлии Бардуковой, в этом году горожане гораздо активнее приняли участие в книгообмене. Если в прошлом году мы обменяли 1 200 книг, то в этот раз на обмен принесли 1 500. Это свидетельствует о большом интересе днепрян к книгам и библиотечным инициативам.

В "Арт-зоне" гости могли принять участие в творческих мастер-классах, а на "Читательской поляне" — посетить сенсорные чтения и театр камисибай. Также на фестивале были организованы фотозоны и площадка для общения с представителями издательств.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Среди гостей "Книжной площади" был украинский писатель Сашко Дерманский. Он отметил, что даже во время войны люди продолжают интересоваться литературой, приходят на фестиваль с детьми, ищут интересные книги и встречаются с авторами. По его мнению, такие мероприятия необходимы, ведь они вдохновляют и вселяют веру в то, что украинцы остаются несокрушимыми.

Фестиваль также посетили участники городских культурных и образовательных инициатив. Среди них была участница и модераторка разговорно-исторического клуба "ПроМова" Наталья Степура. Она рассказала, что такие мероприятия дают возможность встретиться с единомышленниками, увидеть новые книги и с пользой провести время. Для участников клуба важно не только совершенствовать украинский язык, но и открывать для себя малоизвестные страницы истории Украины и Днепра.

В Днепре во второй раз прошел масштабный фестиваль «Книжная площадь»

Среди посетителей были и семьи с детьми. Семья Тоцких впервые пришла на "Книжную площадь" и сразу присоединилась к книжному обмену. Они принесли детские книги, роман и кулинарное издание, а взамен их дочь выбрала книги о динозаврах и энциклопедии.

По словам Татьяны Тоцкой, такой формат помогает книгам, которые уже не читают дома, находить новых читателей. Она назвала фестиваль хорошей и нужной инициативой.

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