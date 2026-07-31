В Днепре ветераны и пострадавшие от войны бесплатно проходят реабилитацию

В Днепре ветераны, военнослужащие и жители, получившие травмы в результате войны, бесплатно проходят физическую реабилитацию в рамках проекта "Форвард Днепр". Его реализует благотворительная организация "Благотворительный фонд "Вгору Вгору Украина", которая стала одним из победителей конкурсного отбора в рамках Программы развития местного самоуправления на 2026–2030 годы. Проект финансируется из бюджета Днепровской городской территориальной общины.

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Основная цель инициативы — помочь ветеранам, военнослужащим и гражданским лицам, получившим травмы опорно-двигательного аппарата в результате боевых действий, восстановить двигательные функции, физическую выносливость и вернуться к активной жизни.

Среди участников программы — ветеран Сергей. После тяжелого ранения и двух операций у него была полностью парализована левая сторона тела, поэтому ему пришлось заново учиться ходить. Благодаря реабилитации постепенно восстанавливаются рука и нога, и сейчас мужчина уже может самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и выполнять повседневные дела. Он подчеркивает, что самое главное — не терять надежду и не опускать руки.

На данный момент к проекту уже присоединились 25 ветеранов и пострадавших от войны жителей Днепра. Для каждого участника специалисты разрабатывают индивидуальную программу физической реабилитации.

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Директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Вгору Вгору Украина" Татьяна Антохина рассказала, что программу начали готовить еще в 2023 году. Сначала её реализовывали благодаря грантовой поддержке и помощи бизнеса, а в этом году она получила финансирование от Днепровского городского совета. По её словам, это позволяет бесплатно помогать ветеранам и пострадавшим от войны столько времени, сколько необходимо каждому человеку для полноценного восстановления.

Реабилитация проходит на базе клиники Lamed, где для каждого пациента врачи составляют индивидуальную программу в соответствии с характером травмы и медицинскими показаниями.

Главный врач клиники Дмитрий Кучер отметил, что в медицинское учреждение обращаются пациенты после минно-взрывных и черепно-мозговых травм, ампутаций, переломов и других боевых повреждений. Для каждого из них разрабатывается отдельная программа реабилитации с использованием современного европейского оборудования, физиотерапии и методик, которые помогают восстановить подвижность и улучшить качество жизни.

В Днепре комплексная поддержка ветеранов остается одним из приоритетных направлений работы. Помимо физического восстановления, защитникам и защитницам помогают пройти психологическую адаптацию и вернуться к гражданской жизни.

Директор КП "Ветеранское пространство" Днепровского городского совета Владимир Якушкин сообщил, что предприятие постоянно сотрудничает с воинскими частями, медицинскими учреждениями и общественными организациями, чтобы каждый ветеран получил необходимую помощь. По его словам, главная задача – максимально быстро вернуть людей к полноценной жизни и способствовать их адаптации в обществе.

Начальник управления внутренней политики и развития местного самоуправления департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Станислав Бандура отметил, что город поддерживает социально важные инициативы общественного сектора. Он напомнил, что проект "Форвард Днепр" стал одним из победителей конкурсного отбора и получил финансирование из городского бюджета. По его словам, такие программы помогают ветеранам и пострадавшим от войны пройти качественную реабилитацию и быстрее вернуться к активной жизни, а сотрудничество городских властей, общественных и благотворительных организаций позволяет создавать эффективную систему поддержки защитников и защитниц.