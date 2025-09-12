В Днепре в домах ОСМД создают безбарьерное пространство

В Днепре продолжается создание безбарьерного пространства в жилых домах ОСМД. Очередной пандус появился в доме ОСМД "Победитель" на Набережной Победы, 104-А. Инициатором обращения стала жительница дома Надежда Романчук, которая ухаживает за сыном с тяжелой формой заболевания почек.

"Мой сын болеет уже 10 лет. Он не может двигаться без помощи, и раньше мы просто носили его на коляске. После того как я потеряла старшего сына, понимала, что больше не справлюсь сама. Тогда я обратилась в городской совет и мы смогли получить помощь. Для нас это настоящее спасение", — говорит женщина.

Как проходили работы

Строительство длилось две недели и было полностью бесплатным для жителей. Председатель ОСМД "Победитель" Александр Штефан рассказывает, что сначала были сомнения среди жителей, но в конце концов все поддержали инициативу.

"Сначала не все понимали необходимость этого проекта, и мы даже меняли план. Однако после того, как все согласовали с жителями, городскими властями, работы были завершены очень быстро. Все очень довольны результатом", — вспоминает он.

Пандус установлен в рамках масштабной инициативы городского головы Бориса Филатова по повышению доступности для людей с инвалидностью.

"Этот пандус является частью большой инициативы мэра Филатова по улучшению доступности для людей с инвалидностью. Сейчас в работе — еще шесть подобных проектов. Мы уже построили два пандуса, один из которых установлен здесь, в ОСМД "Победитель", а другой — на Слобожанском. С каждым годом количество заявок на установку пандусов увеличивается. Это очень важная часть работы для обеспечения инклюзивности в городе", — отметил начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского горсовета Владислав Макарец.

Куда обращаться

Жители Днепра, в чьих домах живут люди с инвалидностью, могут подать заявку на установку пандуса. Обращения принимает контакт-центр городского совета по телефонам:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Важно предварительно согласовать место расположения конструкции с соседями, чтобы избежать споров относительно общего пространства.