В Днепре утепляют дом, в котором обстрелом были полностью разрушены два подъезда

В Днепре продолжается термомодернизация многоэтажного дома на Набережной Победы, 118, который подвергся разрушениям из-за попадания российской ракеты в январе 2023 года. Работы по утеплению фасадов позволят жильцам чувствовать себя комфортнее зимой и летом, а также сэкономить до 40% на платежах за энергоносители.

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Об этом заявил городской голова Борис Филатов во время осмотра работ 30 июля 2025 года, подчеркнув, что энергоэффективность остается приоритетом для города.

Девятиэтажка на Набережной Победы, 118, является одной из крупнейших в городе, с 16 уцелевшими подъездами. Площадь утепления составляет около 25 тысяч квадратных метров. Для модернизации используют комбинированный метод с применением пенополистирола и минеральной ваты толщиной 150 мм. После завершения работ дом не только станет более энергоэффективным, но и получит современный вид.

"Зимой будет теплее, а летом прохладнее. Это комфорт для людей", — отметил Филатов.

Мэр добавил, что программы энергоэффективности являются ключевым запросом жителей. "Сколько я общаюсь с людьми, все они говорят, что такие проекты для них на первом месте. Мы будем продолжать эту работу в разных районах города", — подчеркнул он.

Жители дома одобряют инициативу. Галина, которая живет в первом корпусе уже 7 лет, вспоминает трагедию 14 января 2023 года, когда российская ракета Х-22 разрушила два подъезда, унеся жизни 46 человек. "Тогда весь город сплотился — и службы, и благотворители, и обычные днепряне. Сейчас я вижу, как заботятся о нашем доме. Ожидаю, что будет тепло, уютно и красиво. Мы это заслужили, потому что тот день был очень страшным", — поделилась она.

Алла, жительница другого подъезда, также довольна ходом работ: "Если завершим утепление, весь дом согреется. Он уже выглядит иначе. Спасибо коммунальным службам и мэру. Не думали, что все сделают так быстро и качественно".

Трагедия 14 января 2023 года оставила глубокий след в жизни жильцов дома на Набережной Победы, 118. После ракетного удара два подъезда были полностью разрушены. В течение первой недели после трагедии в уцелевших секциях восстановили электричество, воду и отопление. Также заменили около 1,5 тысячи выбитых окон. В 2024 году разрушенные подъезды разобрали, а фасады уцелевших секций отремонтировали. Нынешняя термомодернизация стала очередным этапом восстановления дома.

Борис Филатов подчеркнул, что энергоэффективность — это не только о комфорте, но и об энергетической безопасности страны. "Война идет и в энергетической сфере. Утепление домов и коммунальных учреждений напрямую влияет на устойчивость и обороноспособность Украины", — отметил он, обращаясь к критикам таких инициатив.

Городские власти Днепра планируют расширять программы термомодернизации, чтобы уменьшить зависимость от энергоносителей и повысить комфорт для жителей. Общину призывают поддерживать эти инициативы и участвовать в проектах энергоэффективности, которые важны в условиях военного времени.