В Днепре устроили лазерное шоу ко Дню памяти и примирения. Фото

300 зажженных свечей на фасаде мэрии и лазерная проекция с именами героев. В Днепре ко Дню памяти и примирения состоялись акция "Свеча памяти" и финал флешмоба #Герої_Дніпра.

Началось мероприятие с горящих огоньков в окнах мэрии в 20:30, а уже через пятнадцать минут на здании по очереди появлялись имена защитников Днепра всех времен.

"Свечи зажигаем уже несколько лет подряд, а лазерный флешмоб на здании горсовета год назад инициировал мэр Днепра Борис Филатов. Глава города предложил публиковать в фейсбуке по хэштегу #Герої_Дніпра истории о родных, которые защищали страну во Второй мировой войне, и тех, кто борется за мир и сегодня. Появятся имена более 600 героев, в прошлом году на фасаде горсовета появилось около 300", — рассказала заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Елена Куян.

Акции будут проходить также девятого мая с 20:30 до 22:00.

Вспоминали наших героев также в рамках телемарафона "Герои Днепра" на телеканале "ДнепрTV". Он продлится и девятого мая с 17:00 до 22:00.