В Днепре установили высокоскоростные камеры автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах

В Днепре установили две высокоскоростные камеры автоматической фиксации нарушения скоростного режима. Первый комплект обустроили по ул. Набережной Заводской, 64 (в направлении центра города), второй – по ул. Набережной Победы (в районе Крестьянского спуска). Новые камеры оборудованы функцией автоматического измерения скорости движения, распознавания и фиксации государственных номерных знаков транспортных средств, пересекающих зону контроля.

По словам директора коммунального предприятия "Инфо-рада-Днепр" городского совета Алены Чуевой, камеры фиксации установлены на средства городского бюджета в рамках муниципальной программы "Безопасный город". В течение месяца камеры будут работать в тестовом режиме и будут фиксировать нарушения, но административные штрафы водителям поступать еще не будут.

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"Всю информацию на новых камерах будет отслеживать патрульная полиция и, соответственно, водителей-нарушителей будет привлекать к административной ответственности. Эти два адреса, где установлены новые камеры, – одни из тех мест, которые определила специальная рабочая группа. Там за прошлый год зафиксировали наибольшую концентрацию ДТП именно из-за превышения скорости. Для повышения уровня безопасности на дорогах города Ситуационный центр Днепра постоянно взаимодействует с органами Национальной полиции. В общем, планируем постепенно устанавливать еще больше таких современных высокоскоростных камер на дорогах города", — рассказала во время выездной пресс-конференции 25 января Алена Чуева.

В то же время заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты городского совета Дмитрий Редька отметил, что в прошлом году по городу подразделения полиции зарегистрировали более 8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из них почти половина – из-за превышения установленной скорости движения. Также задокументировано около 18 тыс. нарушений скоростного режима.

"Установка таких камер – важный и крайне необходимый шаг. Это должно дисциплинировать водителей, чтобы они придерживались установленной скорости. Следовательно – должна снизиться аварийность на дорогах города", — подчеркнул Дмитрий Редька.