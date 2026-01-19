В Днепре устанавливают резервное питание котельных для теплоснабжения во время отключений электроэнергии

По заданию мэра Филатова обеспечение непрерывного теплоснабжения в условиях войны является одним из ключевых приоритетов для Днепра. Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру и аварийных отключений электроэнергии котельные могут останавливаться. Даже короткие перерывы в работе создают риски для подачи тепла.

В Днепре продолжается поэтапная установка систем резервного питания на объектах КП "Теплоэнерго". Речь идет о локальных инверторных комплексах, рассчитанных на обеспечение электроэнергией котельных, которые обслуживают один-два жилых дома. Это позволяет поддерживать теплоснабжение во время аварийных и стабилизационных отключений.

Станции способны поддерживать работу оборудования до пяти часов автономно, что позволяет избежать критических сбоев и потери тепла в системе. После восстановления электроснабжения комплекты автоматически переходят в режим подзарядки.

"В рамках повышения энергетической устойчивости системы теплоснабжения на котельных устанавливаются комплекты резервного питания. В случае отключения электроэнергии оборудование автоматически переходит на питание от аккумуляторных станций и может работать до пяти часов автономно. В общем КП "Теплоэнерго" уже передано 123 комплекта энергетического оборудования, и работы по их установке и запуску продолжаются", – отметил заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников. Он дежурит по городу 18 января.

Эффективность систем подтверждают и специалисты предприятия.

"Котельная оборудована инверторной системой и отапливает два жилых дома. В случае плановых или аварийных отключений электроэнергии система автоматически переходит в автономный режим, и котельная продолжает работать бесперебойно. Инверторы обеспечивают стабильное напряжение, оборудование работает без сбоев. Жители довольны, ведь тепло в домах сохраняется даже во время отключений", — рассказала мастер КП "Теплоэнерго" Жанна Биланова.