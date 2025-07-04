В Днепре усовершенствуют систему водоотвода в тоннелях метро: работы будут проводить ночью

Коммунальное предприятие "Днепровский метрополитен" каждую ночь выполняет работы по техническому содержанию тоннельных конструкций. Ремонтные бригады делают все, чтобы грунтовые воды не повредили конструкции метрополитена.

Основные направления работ

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По словам начальника службы пути и сооружений КП "Днепровский метрополитен" Юрия Кондратенко, приоритетной задачей является подавление течений грунтовых вод в тоннелях. Для этого устанавливают водоотводы, проводят обслуживание и очистку насосов для повышения эффективности их работы.

Предприятие самостоятельно решает проблему подавления грунтовых вод. Однако остановить протекание химически активных вод, которые вызывают коррозию металлоконструкций, бетона и железобетонных элементов метро, собственными силами невозможно.

Проблемные участки и плановые мероприятия

Самым сложным является участок от межтоннельной сборки перегона станция "Заводская" - станция "Металлургов" до вентиляционного ствола, где наблюдаются активные протечки. Предприятие осуществляет ежедневный мониторинг ситуации.

Полное решение проблемы планируется путем нагнетания композитных материалов. Изоляционные смеси на основе полимерных смол позволят подавить течения на молекулярном уровне. Для выполнения этих работ привлечены подрядные организации, которые разрабатывают проект.

Состояние и перспективы

Протекание химически активных вод пока не представляет критической угрозы для конструкций метро, однако коррозионные процессы продолжаются. Капитальный ремонт участка был запланирован на 2022 год, но из-за военного положения и отсутствия финансирования его отложили.

Аналогичные работы на других участках метрополитена доказали свою эффективность. Капитальный ремонт тоннеля планируют завершить в течение текущего года. Работы будут проводить в ночное время без нарушения графика движения поездов и функционирования станций.

Реализация комплекса мероприятий сделает невозможным попадание химически агрессивных вод в тоннель, увеличит срок эксплуатации конструкций и уменьшит расходы на обслуживание.