В Днепре учеников из школ без укрытий будут бесплатно возить в более безопасные школы

Школам Днепра, где невозможно было обустроить укрытие, предложили организовать трансфер учащихся в другие учебные заведения. Речь идет о школах, которые расположены на достаточно большом расстоянии.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"106 школ Днепра принимают учеников, поскольку имеют соответственно обустроенные укрытия. Есть учебные заведения, которые не имеют таких укрытий и где обустроить их невозможно. Предложили родителям выбрать форму обучения (смешанную, дистанционную, индивидуальную). Учитывая заявки родителей, смотрели, где и как можно разместить учащихся, в том числе тех школ, которые без укрытий. Около 30 школ, которые без укрытий, избрали дистанционную форму обучения, есть и выбравшие смешанную форму. Обучение учащихся таких школ организовано на базе тех учебных заведений, где есть укрытия. На сегодняшний день для трех школ организованы бесплатные перевозки учащихся – за счет городского бюджета, в связи с большим расстоянием между школами. В 07:30 автобусы уезжают от родной школы с детьми и после уроков снова их привозят", – рассказала заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко.

Все транспортные средства отвечают нормативным документам. Автобусы большие, чистые и удобные. Говорит заведующий сектором закупок отдела технического надзора при упомянутом департаменте Владимир Файдор.

Директор школы, учеников которой подвозят в другое учебное заведение, где есть укрытие, Светлана Александровна рассказывает: "Образовательный процесс в нашей школе организован по дистанционной и смешанной форме. Родители около 100 учеников изъявили желание, чтобы дети учились именно по смешанной форме. Поскольку в здании нашей школы невозможно организовать укрытие, принято решение, чтобы учащиеся учились в другой, где оно есть. Для этого организована бесплатная перевозка наших школьников. Три больших автобуса перевозят учеников нашей школы: три класса начальной школы и два – средней".

Днепрянка Ирина привела в школу, откуда отправляются автобусы, свою дочь Варвару, которая пошла в первый класс.

"Очень рада, что для ребенка есть возможность ходить в школу, контактировать с учителем, одноклассниками. Поддержала очную форму обучения для своей дочери. Автобус от нашей школы забирает деток и привозит на это же место после уроков. Детям нравится. Кроме обучения, у них еще маленькое путешествие. Будут об этом воспоминания. Благодарна за такие бесплатные перевозки", – добавляет Ирина.