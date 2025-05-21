В Днепре термомодернизируют 88 больниц и школ при поддержке ЕБРР

В Днепре начинается новый этап термомодернизации новый этап термомодернизации бюджетных учреждений . Во время очередной сессии депутаты городского совета поддержали решение о заключении кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также получение гранта для реализации масштабного энергоэффективного проекта.

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Речь идет об Инвестиционной программе "Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях г. Днепра с внедрением энергетического перфоманс-контракта (пилотный проект)". В рамках нового этапа запланировано термомодернизировать 88 объектов - преимущественно медицинских и образовательных. Все здания были определены на основе экспертной оценки ЕБРР.

Сколько продлится программа

Программа "Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях г. Днепра с внедрением энергетического перфоманс-контракта (пилотный проект)" рассчитана до 2034 года.

Банк предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро на 13 лет. Первые три года будет действовать льготный период, в течение которого не будут осуществляться выплаты основной суммы кредита. Кроме займа, предусмотрена также грантовая поддержка.

Средства направят на утепление помещений, модернизацию систем отопления, освещения и вентиляции. По оценкам, это позволит снизить потребление энергоресурсов минимум на 35%, а погашение кредита планируется осуществлять за счет сэкономленных бюджетных средств.

Результаты предыдущих этапов