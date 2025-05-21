В Днепре термомодернизируют 88 больниц и школ при поддержке ЕБРР
В Днепре начинается новый этап термомодернизации новый этап термомодернизации бюджетных учреждений. Во время очередной сессии депутаты городского совета поддержали решение о заключении кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также получение гранта для реализации масштабного энергоэффективного проекта.
Речь идет об Инвестиционной программе "Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях г. Днепра с внедрением энергетического перфоманс-контракта (пилотный проект)". В рамках нового этапа запланировано термомодернизировать 88 объектов - преимущественно медицинских и образовательных. Все здания были определены на основе экспертной оценки ЕБРР.
Сколько продлится программа
Программа "Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях г. Днепра с внедрением энергетического перфоманс-контракта (пилотный проект)" рассчитана до 2034 года.
Банк предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро на 13 лет. Первые три года будет действовать льготный период, в течение которого не будут осуществляться выплаты основной суммы кредита. Кроме займа, предусмотрена также грантовая поддержка.
Средства направят на утепление помещений, модернизацию систем отопления, освещения и вентиляции. По оценкам, это позволит снизить потребление энергоресурсов минимум на 35%, а погашение кредита планируется осуществлять за счет сэкономленных бюджетных средств.
Результаты предыдущих этапов
Напомним, в рамках предыдущих двух этапов программы в Днепреуже термомодернизировано 178 объектов: 80 на первом и 98 - на втором, который завершат в этом году. По их результатам городу удалосьуменьшить потребление энергоресурсов более чем на 40%.