В Днепре стартовали двухдневные международные соревнования по триатлону

В Днепре стартовали международные соревнования этапа Кубка Европы по триатлону, проходящие совместно с десятым фестивалем "Dnipro triathlon fest". Утром 5 июня триатлонисты со всего мира начали спортивную борьбу, что позволит им получить очки для мирового рейтинга. За последние полтора года из-за паузы, связанной с пандемией, это – первое столь масштабное спортивное событие, поэтому о правилах безопасности позаботились тщательно: от тестирования до дистанции и масочного режима даже для атлетов перед стартом и после финиша.

"К нам приехали спортсмены из 25 стран мира – даже Таити и Чили. И жители города, и спортсмены – все очень соскучились по таким масштабным спортивным мероприятиям. Организация действительно на высшем уровне. Мы надеемся, что соревнования пройдут без травматизма или других инцидентов", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

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Среди профессиональных спортсменов много участников Олимпийских игр, призеров Кубка мира и чемпионов Европы. Выступая на этом этапе соревнований, они получают очки для мирового рейтинга. Австрийская триатлонистка Таня Строшнайдер рассказывает: больше всего она и ее коллеги волновались из-за погодных условий. "Мы надеялись, что станет теплее. Сейчас все с этим хорошо. У нас у всех была длительная пауза из-за коронавируса, но готовились, конечно, очень тщательно", – сказала триатлонистка.

Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание – 750 м, велогонка – 20 км, бег – 5 км. Такие же расстоянии предусмотрели и для любительской гонки.

Организаторами спортивного события является Федерация триатлона Днепропетровской области вместе с общественной организацией "Старт Днепр" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии Днепровского городского совета в рамках программы "Днепр – спортивная столица".

"Безусловно, это сложное в организации мероприятие. На подготовку обычно уходит около года. И для города важно принимать подобные соревнования. В Днепр приезжает большое количество людей, и, возвращаясь домой, они рассказывают о его гостеприимстве и высоком уровне организации. Это – имидж города. Получив доверие однажды, мы получили право в дальнейшем проводить этап Кубка Европы", – отметила соорганизатор Кубка Европы Марина Филатова.

Со своей стороны представитель титульного спонсора, торгового дома "Агроальянс", Сергей Мальцев подчеркнул, что для его компании честь присоединиться и поддержать соревнования такого высокого уровня.

Десятый "Dnipro triathlon fest" продлится два дня. Во время фестиваля выступят около 350 участников-любителей. И такое количество является рекордным для Украины среди любительских соревнований.