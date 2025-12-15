В Днепре стартовала масштабная модернизация уличного освещения за счет европейских инвестиций

Коммунальное предприятие "Горсвет" начало реализацию масштабного инвестиционного проекта по обновлению системы наружного освещения Днепра. Работы, финансируемые за счет европейских партнеров, рассчитаны на 2025–2027 годы и охватят все районы города.

Первым объектом модернизации стала улица Незламна в Амур-Нижнеднепровском районе. На этом участке специалисты заменяют 198 устаревших натриевых ламп на современные энергоэффективные LED-светильники. Одновременно с монтажом освещения устанавливают новые оцинкованные кронштейны.

"Замена почти 200 светильников на современное LED-освещение не только повысит безопасность дорожного движения на этом оживленном участке, но и позволит городу существенно экономить электроэнергию, что является крайне актуальным вопросом сегодня", – отметил и. о. директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов.

"Улица Незламна оживленная, здесь всегда много машин. Как пешеход, я теперь спокойна. Приятно видеть, что город обновляется, и теперь вечером в нашем районе будет светлее", – говорит днепрянка Наталья.

Всего в городе планируют заменить более 38 тысяч светильников. Также новые фонари установят там, где их раньше не хватало. Работы охватывают обновление 3 тысяч опор и замену почти 22 тысяч кронштейнов. Кроме самих фонарей, коммунальщики полностью заменят сети. Для этого проложат 440 километров современного изолированного провода и более 108 километров кабеля. Такой масштабный подход позволит улучшить освещение в каждом районе Днепра. Это сделает улицы гораздо безопаснее и поможет городу существенно экономить электроэнергию.