В Днепре создали первый в Украине женский строительный батальон

Кризисный дефицит кадров. В Украине с начала войны не хватает работников строительной отрасли. Сначала проблема заключалась в том, что большинство компаний вынужденно сокращали персонал, ведь не было понимания, необходимо ли продолжать работы на стройплощадках. Впоследствии ситуация изменилась, и компании возобновили строительство, но возникла новая проблема – большинство работников пошли защищать Украину на фронте. Чтобы решить этот вопрос, в Днепре был создан женский строительный батальон.

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"В Днепре работает 1287 компаний, занимающихся строительным бизнесом. Несмотря на войну, сейчас у нас строят здания и проводят ремонты, и для этого нужны квалифицированные специалисты. Размер зарплат, которые предлагают компании, достаточно высок, но им нужны люди с навыками и специализацией. Мы решили, что нужно обучать женщин на маляров-штукатурниц и плиточниц-облицовщиц. Набирать женщин на учебу начали еще летом, и вот с 1 ноября стартовало обучение женского строительного батальона. Мы этим очень гордимся, ведь он единственный в Украине", - отметила глава инспекции по вопросам труда и занятости населения ДМР Татьяна Янушкевич.

Чтобы реализовать свою идею привлечения женщин к восстановлению Украины, инспекция по труду и занятости населения ДМР начала искать возможности и инвесторов. В этом им помогла благотворительная организация "Бок о бок", которая в 2022 году релоцировалась в Днепр.

"Все женщины, которых мы уже набрали на курсы, – это внутренне перемещенные лица. Мы нацелены на них, они ведь потеряли и жилье, и работу. Поэтому мы хотим помочь им и дать возможность жить полноценно. Именно поэтому мы сотрудничаем с немецкой международной компанией DKH (Diakonie Katastrophenhilfe), которая поддержала нашу идею и выделила средства для переучивания этих женщин. Мы выделили им транспортную стипендию, предоставляем литературу. По окончании учебы все женщины получат свидетельства государственного образца с предоставлением разряда. Это им необходимо, ведь из-за эвакуации многие потеряли свои документы и не могут подтвердить свою специальность. Эти свидетельства им помогут в будущем", - отмечает руководитель благотворительной организации "Бок о бок" (г. Бахмут) Татьяна Кошель.

Ученые начали уже первые две группы – маляров и плиточниц-облицовщиц. Занятия посещают 30 женщин. Раньше у них были другие специальности, но в связи с войной решили переквалифицироваться. Среди них и Зоя. В сентябре 2022 года она вынужденно переехала в Днепр из города Попасная Луганской области.

"Некоторое время я не работала, была с ребенком дома, а потом узнала о том, что набирают женщин на строительные курсы и решила, что нужно идти. Это очень актуальная профессия, и в будущем, когда нам нужно будет отстраивать собственный город, она мне понадобится и для собственного жилья, и другим помогать", - рассказывает Зоя Селезнева.

Среди обучающихся и Юлия. Она 7 лет работала в Северодонецке в строительной бригаде, созданной вместе с мужем. Как началась война, была вынуждена бежать из собственного дома.

"Я подрабатывала в Тернополе, окрашивала перинатальный центр. Потом моя мама переехала в Днепр, и я тоже решила здесь жить. Мужчина воюет сейчас, поэтому нужно было самой искать работу. С ним я многому научилась, ведь работала и с гипсокартоном, и потолки делали. Здесь хочу улучшить свои навыки и найти работу в какой-то компании или соберемся девушками и создадим собственную строительную бригаду", - говорит Юлия Носачева.

Занятия для учениц строительного батальона проводятся на базе Днепровского высшего профессионального училища строительства. Курс продлится 3 месяца.

Из них 2 месяца будут посвящены теории, а затем в течение месяца полученные знания будут закреплять у работодателей на строительных площадках.

"В этом заведении есть самая современная база именно по строительному направлению. Наше заведение очень давно работает с международными партнерами, и благодаря этому здесь постоянно обновляется материально-техническая база. Во время учебы ученицы здесь получают самое главное – это навыки, которые сегодня необходимы маляру и плиточнику-облицовщику. И хотя это кратковременные курсы, но у нас есть стандарт, утвержденный министерством, поэтому этого достаточно, чтобы дать знания", - говорит заместитель директора департамента гуманитарной политики ГТР Оксана Сологуб.

Меценаты вкладывают средства и в экономическую грамотность слушательниц, а также обеспечат соответствующей литературой и профессиональными учебниками по строительному делу. В конце обучения все ученицы имеют возможность отправиться на гранты, предложить собственные бизнес-проекты. Этому также будут учить слушательниц.

15 победительниц получат специальные строительные наборы, с которыми сразу можно идти работать. Также всем выпускницам будет предложено трудоустройство в строительных компаниях Днепра, или они смогут оформиться как ФЛП. Как его создать и что для этого нужно, ученицы также узнают во время учебы.

В общей сложности обучение в строительном батальоне смогут пройти 90 женщин. Следующие 2 группы начнут обучение с 1 февраля, а третий поток с 1 мая. Все студентки, проживающие в области, на период обучения будут обеспечены проживанием в общежитии.

Чтобы попасть на переквалификацию в женский строительный батальон, обращайтесь по телефонам: (066) 389-02-05, (050) 410-34-43.