В Днепре состоится Всеукраинский фестиваль блогеров

В Днепре 25-26 сентября в рамках программы "Культурная столица" стартует 5-й Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост-2021".

В городе будут фестивалить украинские звезды ТikTok и Instagram, популярные ютуберы и топовые Facebook-блогеры.

В этом году среди звезд украинского виртуального информационного пространства: Павел Казарин, Татуся Бо, Аркадий Бабченко, Роман Скрыпин, Юрий Гудименко, Евгений Кузьменко, Денис Казанский, Богдан Процишин, Марина Данилюк-Ярмолаева, Богдан Буткевич, Александр Соколовский и Евгений Гендин. "Читабельные фигуры" сойдут с интернет-платформ и предстанут перед глазами гостей на Facebook Stage, чтобы поделиться своими мыслями по ряду общественно важных вопросов.

Видео дня

"Темы дискуссий фестиваля полярные. Журналисты будут говорить об информационной безопасности и независимых СМИ, бизнес – о маркетинге и успешных бизнес-моделях. Коснемся темы образования, материнства и отцовства. Кроме того, в списке приглашенных есть блогеры, которых беспокоит вопрос "Как из блогера превратиться в политика и жалеть об этом каждый день", – комментирует Евгений Гендин, идейный вдохновитель и организатор фестиваля "Днепровский пост", внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры.

Челенджи, короткие вирусные видео, минимум текста и максимум развлечений, которые приятно воспринимать визуально – так наступает новая ТikTok-реальность. И в ней уже есть собственные лидеры мнений. Платформу ТikTok на фестивале представят: TenYujin (6,1 млн ТikTok) Лиза Найс (2,2 млн ТikTok), LEONP (1,1 млн ТikTok).

"Фестиваль "вырос" из Facebook. Но мы не можем игнорировать тренды сегодняшнего дня. В ТikTok и Instagram огромная аудитория. И люди с миллионными аудиториями подписчиков так или иначе имеют влияние и идут к своей аудитории с определенными месседжами. Нам интересно их услышать", – отмечает Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепропетровского городского совета.

"Днепровский пост" – это единственный фестиваль в Днепре, который предоставляет возможность обсудить глобальные и конкретные события в стране, тенденции и мечты. Одна из самых больших ценностей фестиваля – он позволяет собраться медийным лидерам и разложить по полочкам закрученные и сложные общественные конструкции.

Это как посиделки с родственниками и друзьями на импровизированной кухне. Искренне и по-детски правдиво.

"Днепряне получат возможность пообщаться с теми, за кем следят в интернете. И эти фан-встречи будут бесплатными. Локации фестиваля "Днепровский пост" открыты для всех", – отмечает директор Всеукраинского фестиваля блогеров Руслан Анфилов.

На фестивале будут работать три локации: Facebook Stage (концерт-холл Bubamara, ул. Вернадского, 1/3), Stage ТікТок Talents (парк им. Т. Г. Шевченко), Stage "Креативные города, люди и правда" (Creative state of Dnipro, ул. Баррикадная, 16).

Списки участников пополняются новыми именами. Уже известно, что на фестиваль приедут заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко и Виктория Давыдова, советник по вопросам прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

Перед официальным открытием фестиваля, которое запланировано на 13:00 в концерт-холле Bubamara (ул. Вернадского, 1/3), блогеры проедут по центру города на самокатах. Кто именно отправится в путешествие на самокате – пока интрига. Старт пробега в 11:30 от Музея украинской живописи (пл. Троицкая, 5А). К компании известных и знаменитых может присоединиться любой желающий!

Уверены, соцсети "миллионников" в рамках фестиваля взорвутся интересным контентом о Днепре. Поэтому готовьтесь лайкать, репостить и дискутировать! Будет горячо!