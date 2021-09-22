В Днепре состоится Всеукраинский фестиваль блогеров

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Днепр
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В Днепре стартует 5-й Всеукраинский фестиваль блогеров 'Днепровский пост-2021'

В Днепре 25-26 сентября в рамках программы "Культурная столица" стартует 5-й Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост-2021".

В городе будут фестивалить украинские звезды ТikTok и Instagram, популярные ютуберы и топовые Facebook-блогеры.

В этом году среди звезд украинского виртуального информационного пространства: Павел Казарин, Татуся Бо, Аркадий Бабченко, Роман Скрыпин, Юрий Гудименко, Евгений Кузьменко, Денис Казанский, Богдан Процишин, Марина Данилюк-Ярмолаева, Богдан Буткевич, Александр Соколовский и Евгений Гендин. "Читабельные фигуры" сойдут с интернет-платформ и предстанут перед глазами гостей на Facebook Stage, чтобы поделиться своими мыслями по ряду общественно важных вопросов.

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Идейный вдохновитель и организатор фестиваля "Днепровский пост" Евгений Гендин

"Темы дискуссий фестиваля полярные. Журналисты будут говорить об информационной безопасности и независимых СМИ, бизнес – о маркетинге и успешных бизнес-моделях. Коснемся темы образования, материнства и отцовства. Кроме того, в списке приглашенных есть блогеры, которых беспокоит вопрос "Как из блогера превратиться в политика и жалеть об этом каждый день", – комментирует Евгений Гендин, идейный вдохновитель и организатор фестиваля "Днепровский пост", внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры.

Челенджи, короткие вирусные видео, минимум текста и максимум развлечений, которые приятно воспринимать визуально – так наступает новая ТikTok-реальность. И в ней уже есть собственные лидеры мнений. Платформу ТikTok на фестивале представят: TenYujin (6,1 млн ТikTok) Лиза Найс (2,2 млн ТikTok), LEONP (1,1 млн ТikTok).

Начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепропетровского городского совета Евгений Хорошилов

"Фестиваль "вырос" из Facebook. Но мы не можем игнорировать тренды сегодняшнего дня. В ТikTok и Instagram огромная аудитория. И люди с миллионными аудиториями подписчиков так или иначе имеют влияние и идут к своей аудитории с определенными месседжами. Нам интересно их услышать", – отмечает Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепропетровского городского совета.

"Днепровский пост" – это единственный фестиваль в Днепре, который предоставляет возможность обсудить глобальные и конкретные события в стране, тенденции и мечты. Одна из самых больших ценностей фестиваля – он позволяет собраться медийным лидерам и разложить по полочкам закрученные и сложные общественные конструкции.

Это как посиделки с родственниками и друзьями на импровизированной кухне. Искренне и по-детски правдиво.

Директор Всеукраинского фестиваля блогеров Руслан Анфилов

"Днепряне получат возможность пообщаться с теми, за кем следят в интернете. И эти фан-встречи будут бесплатными. Локации фестиваля "Днепровский пост" открыты для всех", – отмечает директор Всеукраинского фестиваля блогеров Руслан Анфилов.

На фестивале будут работать три локации: Facebook Stage (концерт-холл Bubamara, ул. Вернадского, 1/3), Stage ТікТок Talents (парк им. Т. Г. Шевченко), Stage "Креативные города, люди и правда" (Creative state of Dnipro, ул. Баррикадная, 16).

Списки участников пополняются новыми именами. Уже известно, что на фестиваль приедут заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко и Виктория Давыдова, советник по вопросам прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

На фестивале будут работать три локации: Facebook Stage, Stage ТікТок Talents, Stage "Креативные города, люди и правда"

Перед официальным открытием фестиваля, которое запланировано на 13:00 в концерт-холле Bubamara (ул. Вернадского, 1/3), блогеры проедут по центру города на самокатах. Кто именно отправится в путешествие на самокате – пока интрига. Старт пробега в 11:30 от Музея украинской живописи (пл. Троицкая, 5А). К компании известных и знаменитых может присоединиться любой желающий!

Уверены, соцсети "миллионников" в рамках фестиваля взорвутся интересным контентом о Днепре. Поэтому готовьтесь лайкать, репостить и дискутировать! Будет горячо!