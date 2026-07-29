В Днепре с начала года переселенцам выдали более 11,5 тысяч продуктовых наборов

Днепр продолжает оказывать поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны. С начала 2026 года внутренне перемещенным лицам уже выдано более 11,5 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Помощь финансируется из городского бюджета.

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Продуктовые наборы получают переселенцы, которые зарегистрировались в городе после 24 февраля 2022 года и проживают в местах временного компактного проживания. В первую очередь помощь предусмотрена для пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с детьми, детей в возрасте от 3 до 18 лет, а также недееспособных лиц и их законных представителей.

Как сообщила заведующая сектором социальной защиты внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Крохмаль, в течение января–июня этого года уже выдано 11 528 продуктовых наборов.

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Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, подать заявление, паспорт, справку ВПЛ и документы, подтверждающие инвалидность, а также свидетельства о рождении детей.

Одноразовый продуктовый набор могут получить и переселенцы, которые только что прибыли в Днепр, проживают в местах временного компактного проживания, но не относятся к определенным категориям. Кроме того, помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и получающим социальные услуги Днепровского городского центра социальных служб. В таком случае помощь предоставляется после обращения в центр в соответствии с установленным порядком.

Среди тех, кто регулярно пользуется такой поддержкой, – переселенка из Луганской области Неля Сушильникова. В Днепр она переехала весной 2022 года, когда ее родной город уже находился под оккупацией.

По словам женщины, продуктовые наборы она получает уже более года. Особенно ценит консервы и тушеное мясо, ведь это удобно, когда у человека ограниченная мобильность.